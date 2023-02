Cansu Dere és una actriu turca de fama internacional coneguda per la seva aparició en produccions com ‘Infiel’ o ‘Sila’, entre moltes d’altres. Des de l’inici del terratrèmol a Turquia i Síria, l’artista ha estat sent notícia pel rumor de la seva desaparició durant la tragèdia. Els seus milions de seguidors mostraven la seva preocupació en xarxes socials, ja que fa tres dies un compte de TikTok va anunciar (sense cap prova que ho corroborés) que l’actriu havia desaparegut durant el segon terratrèmol.

Efecte triggering: Els experts prediuen aquesta nova catàstrofe després del terratrèmol de Turquia Després de diversos dies d’incertesa, la periodista Bírsen Altuntas va confirmar al seu perfil d’Instagram que l’actriu turca està bé i que pròximament participarà, juntament amb altres celebritats turques, en un esdeveniment de Disney+ per recaptar fons que seran destinats a les famílies afectades pels terratrèmols de dilluns passat. Tanmateix, Cansu Dere no ha publicat res a cap dels seus perfils en xarxes des del gener i continua sense donar senyals de vida. Rescatats amb vida un nadó i sis persones més a Turquia, on l’ONU tem el doble de víctimes De moment, ni l’artista turca ni cap font oficial han verificat el seu parador, tot i que circulen informacions que afirmen que l’han vist en diferents esdeveniments solidaris a Turquia i que està perfectament. El debat de si realment li ha pogut passar alguna cosa a aquesta actriu de 42 anys continua obert fins que ella mateixa o fonts pròximes desmenteixin aquests suposats falsos rumors.