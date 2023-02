La investigació sobre la mort d'una nena de 12 anys de Sallent que va caure des d'un tercer pis apunta a un salt voluntari per problemes en l’àmbit familiar. A més, la germana bessona també va saltar i va quedar ferida greu. La policia científica, que dimarts es va mantenir al domicili familiar durant dues hores recollint proves, va descartar des d’un principi els indicis de criminalitat. Una de les bessones va morir dimarts a la tarda i l’altra va resultar ferida greu per la caiguda des del balcó de casa seva, al tercer pis. Està en estat crític però estable.

Segons va informar el diari Regió 7, es van trobar dues cartes escrites per les germanes bessones i dues cadires que haurien pogut utilitzar per saltar al buit. Les nenes rebien ajuda de psicòlegs a l’institut, on no s’havien detectat problemes d'assetjament escolar. Aquest fet, no obstant, no havia fet saltar les alarmes. La família, procedent de l’Argentina, feia dos o tres anys que estava instal·lada a Sallent.

En el moment dels fets, el pare era a casa. A més d’aquestes dues filles, tenen també un fill menor. S’han activat tots els protocols psicològics, tant a l’institut com en la família. També s’han posat a disposició ajuts econòmics.

L’accident va tenir lloc a les tres de la tarda tocades. Els equips d’emergència mèdics van intentar reanimar sense èxit una de les germanes, que va morir a l’acte. La segona bessona va poder ser estabilitzada i va ser evacuada en estat molt greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Al llarg de la tarda, es van anar concentrant davant el domicili nombrosos veïns, comerciants i companys de l’institut Llobregat de la localitat, on les nenes estaven escolaritzades, que es van mostrar fortament commocionats. També l’alcalde del municipi, Oriol Ribalta, i membres de l’equip municipal es van acostar al lloc dels fets per posar-se a disposició dels familiars.

Tres dies de dol

L’Ajuntament de Sallent ha decretat tres dies de dol i ha cancel·lat tots els actes del Carnaval.