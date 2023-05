Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'una maleta amb ossos que ha tingut lloc aquest dilluns al districte barceloní de Sarrià, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha confirmat l'ACN de fonts policials. La maleta s'ha trobat en un contenidor, i ara com ara encara s'està esbrinant si es tracta de restes humanes o no. La Unitat d'Investigació de Sarrià ha obert una investigació a l'entorn del fet per esclarir el que ha passat. A hores d'ara el fet no es tracta com un cas criminal.