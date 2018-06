Televisió 2.0: La tele mai tornarà a ser el que era

El 5 d´octubre vinent es reuneixen a Nova York els principals agents de la indústria audiovisual a la Television Conference, un esdeveniment propi del New York Media Festival. Apassiona i inquieta alhora. Amb la televisió tradicional perdent espectadors a favor de la televisió online i a la carta, el sector encara intenta esbrinar com serà el seu futur immediat.

"Cada aventura televisiva serà única: la televisió tradicional i el contingut digital en vídeo es combinaran i s´adaptaran a cada espectador amb recomanacions personalitzades creades mitjançant tecnologia d´aprenentatge automàtic i opcions socials perquè la vida dels usuaris formi part de les seves experiències", s´atreveix a aventurar Neal Mohan, director de producte de Youtube.

Prendre aquesta petita corba permetrà orientar la publicitat amb més precisió. Les marques hauran d´adaptar el contingut de cada anunci perquè resulti rellevant. Ja no serà necessari mostrar el mateix espot a tota la família i esperar que el membre al qual està destinat se senti concernit.



Noves generacions



L´impacte de la tecnologia i dels mitjans digitals ha canviat la manera en què les generacions més joves experimenten i compren continguts. D´acord amb l´anàlisi que la consultora EY presenta en el seu informe 'Future of television', comptem amb el maquinari, el programari i les condicions de contingut adequats perquè la televisió i Internet s´uneixin i creïn una experiència televisiva única i personalitzada del tipus "escull la teva pròpia aventura".

Els consumidors esperen més del televisor del que en l´actualitat els ofereix, volen que el seu visionat sigui personalitzat, interactiu, flexible i que integri contingut original. En definitiva, volen el millor de la televisió i d´Internet en una sola plataforma. Amb tot i malgrat aquesta fractura de continguts, els televidents voldran participar en experiències socials col·lectives com la Copa del Món o els Premis Oscar. "Si els creadors de contingut poden construir una experiència social sòlida al voltant d´un programa (per exemple, jocs i altres experiències en segona pantalla)", explica EY en el seu informe, "els espectadors no voldran quedar-se enrere".



Contingut exclusiu



La innovació combatrà el desordre derivat d´aquest eventual entorn saturat, que al seu torn, donarà pas a més mesura i personalització en el consum. Les demandes de contingut exclusiu trauran, per tant, màxim partit a l´enginy del sector.

En dades recollides en l´informe anual de Barlovento Comunicació sobre l´Anàlisi Televisiva 2017, gairebé 6,1 milions de llars consumeixen televisió de pagament, segons la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la Competència. D´acord amb les mateixes fonts, l´empresa líder en modalitat de videoclub en línia (streaming) és Netflix, amb 1.163.000 subscriptors, el 7,3% del total de llars amb accés a Internet. El segueix HBO, amb 414.000 membres, el 2,6% del total.

Amb la caiguda continuada del preu de les pantalles, els consumidors podran permetre´s diversos dispositius per emportar-se´ls allà on vulguin. Les experiències seran millors com més orientades estiguin al lloc en el qual es troba el consumidor, en una mena d´on the road. En aquest entorn omniplataforma i multipantalla, la sincronització serà clau. Més pantalles significarà també més espai per a la publicitat, «sempre que l´experiència es calibri i s´ajusti a aquest model», adverteix la consultora EY en el seu informe 'Future of Television'.

L´impuls tecnològic està generant moltes oportunitats en productes, serveis, marques i models de negoci, com la realitat virtual o els e-Sports. Les dades, a més, s´estan convertint en una mena de "moneda de canvi". La consultora PwC exalça aquest últim aspecte en el seu informe 'Entertainment and Media Outlook 2017-2021 Espanya', on destaca el valor de les dades per rendibilitzar tant la distribució com els continguts. "Tecnologies com la Intel·ligència Artificial", insisteix en la seva anàlisi, "permeten ser més eficients a l´hora d´aconseguir audiències, atreure anunciants, millorar l´experiència de marca, interactuar amb els usuaris i augmentar el consum".