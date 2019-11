Apps 'fantasma' que s'amaguen al teu mòbil i que has d'eliminar

Els smartphones s'han convertit en un dels objectius més desitjats per als ciberdelinqüents, que cada vegada destinen més recursos i ataquen de forma més sofisticada els nostres telèfons mòbils. A través de programari maliciós, aquests hackers poden accedir a la nostra informació personal, espiar a través de la càmera, el micròfon o la ubicació o realitzar estafes a través de tècniques fraudulentes com el phishing i la suplantació de la nostra identitat.

Són moltes les tècniques que fan servir els ciberdelinqüents per infiltrar-se en els nostres smartphones. Per exemple, a través de fitxers adjunts a correus electrònics. En altres ocasions, a través d'aplicacions que ens descarreguem a través de plataformes (a priori) segures com Google Play Store. No obstant això, són moltes les aplicacions perilloses que s'amaguen a la plataforma de distribució d'aplicacions mòbils de Google per als dispositius Android.

La companyia especialitzada en ciberseguretat Sophos ha alertat que centenars de milers de mòbils estan infectats amb alguna aplicació. Aquesta empresa de seguretat informàtica ha publicat un llistat amb 15 apps malicioses que s'amaguen en els nostres telèfons i que, per tant, dificulten de gran manera la seva eliminació. Aquest programari maliciós resulta no solament perillós, sinó també molt molest, ja que aquestes apps es dediquen a mostrar publicitat de forma intrusiva i continuada als usuaris.

Les 15 apps malicioses detectades per Sophos



Aquestes aplicacions, que Google ja ha retirat de la seva Play Store, recorren a l'adware, una forma de malware que s'oculta en els nostres dispositius i ens mostra anuncis. Per dificultar la tasca d'eliminar-les dels smartphones, aquestes aplicacions amaguen la seva icona i en ocasions fins i tot disfressen la seva aparença a la pàgina de configuració.



Aquestes són les apps amb les que cal estar alerta i que has d'eliminar

free.calls.messages

com.a.bluescanner

com.bb.image.editor

com.cc.image.editor

com.d.bluemagentascanner

com.doo.keeping

com.e.orangeredscanner

com.hz.audio

cos.mos.comprehensive

com.garbege.background.cutout

com.hanroom.cutbackgroung

com.jiajia.autocut.photo

com.jiakebull.picture.background

com.fruit.autocut.photo

com.huankuai.autocut.picture



Si has detectat alguna d'aquestes aplicacions al teu telèfon mòbil, procedeix a la seva immediata desinstal·lació. Per a això, has d'accedir al menú de 'Paràmetres', després a 'Aplicacions' i després punxa la pestanya 'Totes les aplicacions'. A continuació, prem sobre les apps malicioses i elimina-les del teu dispositiu.