Trucs perquè la bateria del mòbil aguanti molt més

Usar el mòbil, però de manera racional. Només així sobreviurà la bateria i, també, l'esperit nadalenc.

Es calcula que mirem el mòbil una mitjana de 85-150 vegades al dia. Si això passa un dia ordinari, imagina't què passa durant aquestes festes en les quals el telèfon es converteix en aliat imprescindible per desitjar bones festes a familiars i amics, fer vídeos dels nens obrint els regals, fer fotos de cada plat de menjar i, és clar, publicar-les a les xarxes socials.

No hi ha bateria de telèfon intel·ligent que aguanti tanta activitat, i el més probable és que, si no hi ha un endoll que hi posi remei, s'hagi esgotat abans d'acabar el dia. Han quedat enrere els anys en què teníem terminals senzills amb petites pantalles monocromes, l'època en què a aquests dispositius només els exigíem fer trucades i enviar sms. Als 90 i principi dels 2000 la pila podia sobreviure durant dies. Aquells meravellosos anys!



No fulminis la bateria i l'esperit nadalenc



La pantalla és el que més energia consumeix. Per tant, ajustar la lluentor i reduir el nombre de vegades que mires el telèfon serien, d'inici, els millors consells. Moltes vegades desbloquegem el terminal només per mirar l'hora, comprovar si algú ens ha escrit o donar una resposta immediata€ De debò ho necessites? Si evites mirar el mòbil cada minut conservaràs bateria per si arribés el moment de veritable urgència.

Però és que, a més, recórrer al telèfon per estar en contacte amb els éssers estimats que són lluny és meravellós. I fer-ho a la taula o en una reunió nadalenca és de mala educació. Fins i tot podem caure en el contrasentit de "desconnectar-nos" de les persones que tenim al nostre voltant.

El projecte promogut per Orange sota el nom «Per un ús love de la tecnologia» apunta en aquest sentit en recordar-nos la importància de fer un ús responsable i segur de les noves tecnologies i d'adoptar bons hàbits a la nostra vida en línia. Usar el mòbil, però de manera racional. Només així sobreviurà la bateria i, també, l'esperit nadalenc.

Amb aquest objectiu, un altre truc seria minimitzar al màxim les notificacions i prescindir del mode vibració. El "pi-pi" pot resultar increïblement molest quan estem envoltats d'altres persones, i encara més si va acompanyat d'una vibració. De debò necessites saber a l'instant si a algú li ha agradat la teva última foto a Instagram o t'han etiquetat a Facebook? Pensa que, a més de consumir bateria a causa del so i la vibració, aquestes notificacions solen fer que la pantalla del mòbil s'il·lumini.

És molt important també que redueixis el temps que la pantalla roman encesa fins al bloqueig automàtic. Com més aviat torni a enfosquir-se després del seu ús, més energia estalviaràs. I no t'oblidis d'anar tancant les aplicacions quan deixis d'usar-les, perquè tenir-les obertes en segon pla va minant la bateria sense que te n'adonis.

Per estalviar energia i, de passada, gestionar la hiperconnexió en aquestes festes, et recomanem desconnectar la xarxa 4G, i fins i tot la xarxa wi-fi, i activar-les quan sigui estrictament necessari. També és aconsellable reduir el consum de jocs o continguts en streaming i prescindir del Bluetooth i de qualsevol servei que permeti determinar la teva ubicació, com el GPS.

Cada usuari és únic i, per això, un últim consell seria supervisar exactament quin percentatge de la bateria consumeixen les aplicacions que utilitzes i obrar en conseqüència. Alguns telèfons donen l'opció d'activar el mode "estalvi d'energia" i d'altres inclouen programari dissenyat específicament per optimitzar l'ús de la bateria. Comprova si és el teu cas i, si no, pots descarregar-te alguna app dissenyada per a aquesta funció.

Amb aquests consells segur que allargaràs la vida de la teva bateria i, a més, gaudiràs més i millor de la vetllada i dels que t'envolten.

«Per un ús love de la tecnologia», la campanya nadalenca que ens recorda la importància d'adoptar bons hàbits respecte a la nostra vida online.