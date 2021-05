WhatsApp: què passarà amb l''app' a partir del 15 de maig?

El proper dia 15 entra en vigor la nova política de Condicions i Privacitat de WhatsApp, data a partir de la qual l'usuari no es quedarà sense compte en el servei de missatgeria en cas de no acceptar-la, però perdrà algunes de les seves funcions.

La companyia ja ha començat a mostrar de nou el missatge sobre els canvis que realitzarà amb les noves polítiques, centrats en les dades que recopila WhatsApp dels usuaris i el seu tractament, així com a la forma en què els negocis poden utilitzar els serveis allotjats a Facebook per emmagatzemar i administrar els seus xats de WhatsApp.

Els usuaris hauran d'acceptar els canvis abans de la seva entrada en vigor, el 15 de maig, un requisit per poder seguir utilitzant WhatsApp de forma plena, però el rebuig no significa la pèrdua del compte, com assenyalen des de la companyia al blog oficial.

No obstant això, els usuaris no tindran "accés a totes les funcions de WhatsApp fins que les acceptin", com explica. Això es tradueix en el fet que, durant "un breu període", podran rebre trucades i notificacions, però no podran llegir ni enviar missatges des de l'aplicació.

La companyia recorda al seu bloc que els usuaris poden acceptar les noves polítiques "fins i tot després del 15 de maig", i en aquest cas, aplicarà la política relacionada relativa als "usuaris inactius". També assenyala que els usuaris poden exportar l'historial de xat i descarregar un informe del seu compte o, en última instància, eliminar el compte.

La companyia, que el mes de gener va començar a mostrar notificacions als usuaris perquè acceptessin els nous termes abans del 8 de febrer i dies després va ajornar el seu llançament, ha assegurat que es va produir "una gran quantitat de rumors i informació errònia relacionada amb aquesta actualització ".