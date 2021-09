MediaMarkt va aterrar a Girona el juny de 2001 i des de llavors s'ha convertit en un autèntic referent de tecnologia i electrònica de consum a la província. Enguany la botiga de Girona celebra 20 anys d'èxits i també de creixement oferint serveis que van molt més enllà de la venda de productes. Saps quins són? De fet, se'n poden comptar més de 200, i la venda de tecnologia és només un d'ells. Aquí podràs assabentar-te d'alguns dels més interessants.

Quan el client ha comprat tecnologia, pràcticament es troba al primer esglaó de la llista que ofereix MediaMarkt Girona: reparacions de tota classe d'smartphones (també d’iPhones com a servei tècnic autoritzat per apple), o patinets elèctrics, consultes i assessorament, posada en marxa de dispositius o el transport de la compra fins a casa amb diverses possibilitats d'entrega i d'instal·lació.

La pandèmia ha accelerat la transformació digital, i recentment la companyia ha posat en marxa un servei de "personal shopper", que a través de telèfon o videotrucada posa a disposició un expert per assessorar el client. I pel que fa a la postvenda, ha estrenat un servei omnicanal que permet gestionar la reparació a través de la pàgina web i demanar que li recullin l'aparell a casa.

Nous mercats

A més, també fa un pas més enllà amb l'obertura a nous mercats emergents com ara les energies renovables i que permet al client contractar els serveis d'una comercialitzadora d'energia, llum i gas. En un món cada vegada més connectat, també fa més necessari comptar amb sistemes de seguretat, que la companyia ofereix. Fins i tot tenen un servei d'assessorament per buscar la millor tarifa de mòbil adaptada al client. I per empreses i autònoms, ja fa temps que disposen de l’àrea de negoci MediaMarkt business Girona, que ofereix solucions personalitzades per accelerar la transformació digital dels negocis gironins.

Només cal que els busquis a la revista que han editat per celebrar els 20 anys de la companyia a Girona, la llista és llarga!