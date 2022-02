El Govern ha acordat impulsar la recerca i el desenvolupament de la tecnologia 6G mitjançant el 'Pla d'impuls de recerca i desenvolupament de la tecnologia 6G' amb l'objectiu de posicionar Catalunya en aquest àmbit. Ho farà a través dels Departaments de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i de Recerca i Universitats, que abans del 30 de juny presentaran el document perquè l'Executiu l'aprovi. Per elaborar el pla, es comptarà amb universitats i centres de recerca de 5G i 6G de Catalunya i la coordinació amb altres d'arreu d'Europa i inclourà les línies d'R+D, com es coordinaran els diferents participants i de quina manera es podran aprofitar els recursos dels Fons Next Generation i dels Horizon Europe.

Tot i que la tecnologia 5G just comença a treure el cap a Catalunya, ja es treballa en la recerca per a l'aplicació del 6G, que suposa la convergència entre la telefonia mòbil i la Intel·ligència Artificial i que es podria començar a comercialitzar a finals d'aquesta dècada. «Ara comença una nova etapa de definir, dissenyar i estandaritzar la generació de tecnologies mòbils i intel·ligents», assenyala el director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Dani Marco. Marco explica que la 6G suposarà «multiplicar per 100 o per mil» la capacitat de la xarxa. «Ens permetrà tenir entorns immersius del món físic al digital, d'una manera que a les persones els sigui difícil de discernir si és un entorn digital o no», comenta.

Així mateix, afegeix que el 6G garantirà un temps de resposta de «submil·lisegons», per sota els mil·lisegons. A més, la capacitat passarà a ser de gigabit a terabits. Un possible àmbit d'aplicació seria un futur servei de taxi drons, que necessitarà un nivell de resposta més elevat; l'ús d'hologrames amb una visió molt més real o una interacció dels humans amb les màquines «molt més enfortida». D'altra banda, Marco apunta que l'aplicació del 6G també permetrà la incorporació de l'Internet dels sentits. «Hi haurà aparells que permetran no només caure un en entorn digital sinó que donaran impulsos en l'àmbit de l'olfacte i del tacte. La immersió serà molt més escalable i molt més avançada», remarca.

Potenciar la sobirania tecnològica i captar i atreure talent internacional

Segons ha detallat el director general d'Innovació i Economia Digital del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Dani Marco, un dels objectius del pla serà potenciar la sobirania tecnològica i de coneixement en 6G europeu i contribuir-hi des de Catalunya reforçant-ne les estructures per esdevenir un dels pols referents. Marco també ha subratllat la importància d'enfortir la col·laboració amb el sector privat i «com ha d'impactar» en la creació d'start-up', 'spinoff' i acords comercials en l'àmbit de la tecnologia; a més de crear i atraure talent internacional i fomentar la convergència amb altres tecnologies com la 5G, la 6G, la IA, el blockchain, la ciberseguretat, el New Space i les tecnologies quàntiques.

El Govern subratlla que els països digitalment més avançats del món ja s'estan posicionant respecte a aquesta nova tecnologia amb programes d'impuls i dotant-los de recursos. Per això, busca «capitalitzar la inversió i l'esforç» fet fins ara amb el 5G i aprofitar l'experiència per començar a treballar amb la seva recerca i desenvolupament. La Comissió Europea va aprovar fa un any la creació del partenariat públicoprivat Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), que compta amb un pressupost de 900 milions d'euros públics i 900 més de privats per definir la propera generació de xarxes de comunicacions. L'SNS JU finançarà iniciatives i projectes R+I en els pròxims deu anys. A Catalunya, el CTTC, la Fundació i2CAT i la UPC han aconseguit 43,5 milions d'euros per a projectes de recerca en 6G, és a dir, el 45,7% de tots els fons dedicats per la R+D en 6G al conjunt de l'Estat. Concretament, el CTTC compta amb 26 projectes i 22,56 milions d'euros; la Fundació i2CAT, 20 projectes i 16,90 milions d'euros i la UPC sis projectes i 4,08 milions d'euros.

Els 52 projectes en total permetran reforçar les infraestructures de recerca i posicionar-se dins la iniciativa SNS JU d'Horizon Europe per captar els fons europeus. També inclouran un model de col·laboració publicoprivada entre el sector públic de recerca i empreses del sector tecnològic. Concretament, es requerirà una subcontractació del 70% dels recursos amb un mínim del 60% a empreses amb experiència en projectes d'R+D+i en tecnologies avançades de xarxes mòbils; un mínim del 15% per a pimes que demostrin experiència en aquest àmbit i un màxim del 5% a centres i fundacions públiques que no participessin en el consorci de la 5G PPP.

Els centres de recerca i les universitats públiques que han estat membres de consorcis de projectes finançats per a la iniciativa 5G PPP Horizon 2020, precursora del SNS JU, han pogut optar als primers fons Next Generation EU de recerca i innovació en 5G avançat i 6G. Les quanties màximes dels recursos seran proporcionals al finançament que van obtenir per als projectes en R+D+i de la iniciativa 5G PPP d'Horizon 2020. Les línies de recerca seran variades i aniran des de les noves arquitectures de les xarxes i la seguretat fins a la incorporació de la 6G en tecnologies com la IA, el blockchain i les comunicacions quàntiques; a més de l'aplicació de nous serveis digitals en el sector de l'automoció i la comunicació entre vehicle i vehicle i vehicle i infraestructura.