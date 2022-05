WhatsApp deixarà de funcionar en iOS 10 i iOS 11, a més d'en els telèfons d'Apple que són incapaços d'actualitzar-se a iOS 12, iPhone 5 i 5c, a partir del pròxim 24 d'octubre. L'aplicació de missatgeria instantània acostuma a deixar de prestar suport a algunes versions de sistemes operatius d'Android i iOS considerats obsolets. Aquesta pràctica permet a WhatsApp continuar actualitzant-se i introduir noves funcions.

En aquest cas, tal com avança el portal especialitzat WABetainfo, WhatsApp deixarà de ser compatible amb la versió del sistema operatiu iOS 10 i iOS 11. A més, deixarà de funcionar també en iPhone 5 i en 5c, perquè no pot actualitzar-se a iOS 12. El canvi implica que tots els usuaris amb un iPhone 6 d'ara endavant podran continuar accedint a WhatsApp, però hauran d'actualitzar la versió del sistema operatiu a iOS 12 per fer-ho.

WhatsApp deixarà de prestar suport a aquests telèfons i versions d'iOS a partir del pròxim 24 d'octubre. Per part seva, el Centre d'Ajuda de l''app' recomana als usuaris utilitzar iOS 12 i versions més recents si volen tenir garantit l'accés a l'aplicació.