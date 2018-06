El CAC proposa revisar el mapa de la TDT local i fomentar els serveis a Internet

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) proposa una revisió del mapa de la Televisió Digital Terrestre local per «adequar-lo a la realitat» i fomentar la distribució de continguts locals a través d'Internet. En la presentació de l'«Estudi sobre la comunicació local a Catalunya» elaborat pel CAC, el seu president, Roger Loppacher, va ressaltar ahir la «potencialitat» del local en un context global per facilitar la relació del ciutadà amb l'entorn i generar processos de cohesió social. Loppacher creu que cal buscar el «consens amb el sector» per tal de trobar una visió de més proximitat.