Perilla l'estiu de Tamara Falcó per un problema de salut

Tamara Falcó sembla que no acaba de remuntar: primer els problemes amb les "suposades infidelitats" del seu actual marit, després problemes amb el casament (vestit, etc.) i ara, després d'una lluna de mel impressionant, venen problemes de salut. La marquesa ha començat a patir certs problemes de salut amb els quals ha de deixar de practicar certes activitats. T'ho expliquem al detall.

Tant Íñigo com Tamara són obsessos confessos de la seva imatge i els excessos els han fet agafar alguns quilos de més. Per això, la parella ha decidit iniciar la posada a punt per a l'estiu i amb aquest objectiu es van gastar 12.000 euros en un programa d'aprimament.

Per dur a terme aquesta estratègia, la marquesa de Griñón ha desempolsat la roba d'esport, però s'ha emportat una ingrata sorpresa.

Tamara Falcó a 'El Hormiguero' / -

Tamara Falcó va parlar a 'El Hormiguero' sobre el seu problema de salut

La mateixa Tamara va confessar a 'El Hormiguero' que el seu planning d'entrenament haurà d'esperar. Tot just iniciar la seva nova rutina, la influencer va notar uns estranys picors que la van obligar a acudir al seu metge de confiança: "A mi em va dir el metge que fer esport em donava al·lèrgia. Quan el practico, em venen picors".

Segons va continuar detallant, el que sembla patir la filla d'Isabel Preysler és urticària colinèrgica, per això els símptomes. "Em surt granissada amb els canvis de temperatura. La meva família no s'ho creia i, fins i tot, li vaig fer una foto a l'informe perquè veiessin que no m'ho inventava. M'encanta fer esport, però no puc, em pica".

La urticària colinèrgica és una malaltia que genera un tipus de taques quan augmenta la temperatura corporal. Per això, fer esport resulta contraproduent per als que la pateixen.