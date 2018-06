El canal Super3 comença l'estiu amb una programació galàctica i musical

Amb l'inici de les vacances escolars, el canal Super3 estrena nova graella de programació. A més de l'estrena de la sèrie Home: Aventures amb la Tip i l'Oh, basada en la pel·lícula d'èxit Home: Llar dolça llar. Aquesta nova sèrie es podra veure de dilluns a divendres, a les 19.40, i gira al voltant dels boovs, uns extraterrestres gelatinosos amb cames com de pop i la pell de diferents colors vius. Van venir a la Terra fugint d'uns altres àliens, els gorgs, i s'han acabat quedant al nostre planeta on conviuen amb els humans.

Aquest estiu també arribaran capítols nous de la sèrie Lucky Fred, coproduïda per TV3. Tampoc faltaran les sèries habituals del canal, com Dora, l'exploradora, Els germans Kratt, Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir, Bola de drac, El detectiu Conan, Shin Chan, Els pingüins de Madagascar, Salve, rei Julien o Espies de veritat. Pel que fa al cinema, els dissabtes i els diumenges, a les 15.05, es podrà veure una pel·lícula d'en Doraemon i els seus amics. A més, Mic i els seus amics, La família del Super3 i Rat Rank arriben plens de novetats per les vacances.