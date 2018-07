Les polèmiques més sonades de la temporada televisiva

La televisió és un mitjà dedicat a l'entreteniment i la informació, però que habitualment suscita polèmiques de tota mena al seu voltant. La temporada 2017-2018 no ha estat menys i ha despertat debats per tot arreu. Opinions de dubtós gust, actituds masclistes i decisions controvertides han estat comuns en les cadenes més importants de la graella nacional.



Els gestos masclistes cap a Maria Gómez

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

???? Así ha sido la contundente respuesta de María Gómez (@maria__gomez) al enésimo gañán machista al que se tiene que enfrentar en este Mundial ▶? #EspanaRusia pic.twitter.com/0MfaVV9TOZ — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 1 de julio de 2018



Els 'divendres negres' de TVE

Tenemos ganas de que esto acabe. De que nos devuelvan el color y la ilusión. Pero mientras, disfrutamos con la unidad, la fuerza y la solidaridad de este inmenso grupo de valientes profesionales de #RTVE aquí, una muestra de cómo vivimos el #ViernesNegro11 pic.twitter.com/xc6bPTOhAU — MujeresRTVE (@MujeresRtve) 7 de julio de 2018

Animals escorxats a 'Masterchef Junior'

Juan y Medio i la seva "broma" a Canal Sur

El sorprenent comiat de 'Las mañanas de Cuatro'

?? "Les garantizo; hay una guerra ahí fuera. Hay una guerra entre los hechos y las consignas, hay una guerra entre la información y la propaganda, hay una guerra entre los datos y las mentiras".

No os perdáis la despedida de @Ruiz_Noticias en @mananascuatro. #HastaSiempreM4 pic.twitter.com/nPm1jJe22a — PODEMOS (@ahorapodemos) 14 de junio de 2018

Les declaracions de Salvador Sostres sobre la violència de gènere

La possible agressió sexual a 'GH 18'

Comunicado de última hora pic.twitter.com/bZpOE3QNI8 — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de noviembre de 2017

El to amb la Gürtel de la Televisió Gallega

Ha estat una de les més recents. La periodista, membre de l'equip que retransmetia ela Mediaset, patia dos gestos masclistes per part d'aficionats. La reportera va decidir denunciar-ho en el seu compte de Twitter i compartir les dues situacions. A la primera d'elles un home s'abalança cap a ella per donar-li un petó, sobre el que Gómez va comentar que "no li veig la gràcia i segueix sense semblar-me normal".Poc després, Gómez va entrevistar seguidors espanyols després de l'eliminació de 'La Roja a vuitens. En aquest cas, un dels seguidors va decidir referir-se a la periodista com "guapa" per preguntar-li el seu nom. Una cosa que no li va agradar a ella, qui ho va fer saber: "Maria, però això de maca no cal. Maria, periodista, explica'm".Una de les principals polèmiques de la televisió en els últims mesos s'ha donat amb la renovació de la presidència de TVE. Encara a l'espera que acabi de donar-se la renovació, els treballadors i treballadores de l'ens públic van posar en marxa els, per denunciar la seva situació. Cada divendres molts membres de l'equip de TVE es vestien d'aquest color. A més, s'han dut a terme campanyes per visibilitzar la manipulació informativa que han viscut en primera persona.La versió infantil del 'talent' culinari va emetre la seva cinquena edició. Una de les proves d'aquest any va ser criticada per la seva crueltat cap als animals, ja que un dels joves havia de escorxar i tallar un conill, una altra concursant havia de desplomar una guatlla i un altre havia de tallar el cap d'una anguila viva. El defensor de l'espectador de TVE,, es va mostrar crític assegurant que l'escena "no era imprescindible" i que "alimenta innecessàriament la polèmica sobre si es va utilitzar a l'animal com a part del espéctaculo".El presentador va fer una broma al programa que condueix a la televisió pública andalusa, Canal Sud, que no va fer gràcia a tothom.va començar a tallar el vestit de la seva companya"per haver estat ballant". Una broma que se li va anar de les mans, ja que l'escena la van acabar desmuntant dos membres de l'equip perquè seguia entestat a tallar el vestit. Les veus crítiques van titllar el que va passar de denigrant contra la dona i el ple del CAA va obrir un expedient, encara que finalment es va resoldre que la conducta de Juan y Medio no era sancionable.i el seu equip van haver de suspendreel 14 de juny per decisió de Mediaset. Una cancel·lació sorprenent, ja que comptava el programa comptava amb la millor quota d'audiència de la cadena. L'espai s'ha mantingut durant 12 anys i la seva aposta per la informació i l'actualitat ha estat substituïda per. Ruiz va presentar a l'equip en un emotiu comiat en què va advertir als espectadors: "Hi ha una guerra hi ha fora. Hi ha una guerra entre els fets i les consignes, hi ha una guerra entre la informació i la propaganda, hi ha una guerra entre les dades i les mentides ".A TVE les majors queixes s'han donat amb el programa de, 'Hora Punta', però un altre espai que es va dur pals del públic va ser, presentat per. En una de les emissions van convidar a parlar dels casos d'agressió sexual a. El columnista i escriptor, conegut per les seves sortides de to masclistes i misògines, va realitzar unes declaracions impactants. Entre altres coses, Sostres ha qualificat de "feixista" i "impresentable" la llei de la violència de gènere ia més va assegurar que hi ha dones que denuncien aquestes conductes "per treure partit".L'última edició del 'reality' va ser la menys seguida de la seva història, però serà recordada per un cas desagradable., concursants de, van ser els seus protagonistes. La presumpta agressió sexual comesa pel primer i la manera de tractar-per part de la cadena van suscitar les crítiques dels seguidors i de diferents associacions. La polèmica va començar quan la direcció del programa va anunciar l'expulsió del murcià per "conducta intolerable" i l'abandonament temporal de la seva parella dins de la casa. 48 hores després es va saber el perquè, que va ser l'enregistrament d'una escena en què Josep Maria, suposadament, es va aprofitar de l'estat etílic de Carlota per tenir sexe amb ella.Les televisions autonòmiques tampoc s'han lliurat de assumptes qüestionables en els últims mesos. En el cas de la televisió gallega, els redactors han denunciat la situació de pressió i control que viuen. A això cal sumar que, conductors de l'informatiu de tarda, van decidir presentar la seva dimissió al juny. Un dels casos que ha aixecat més polèmica ha estat el tractament del cas Gürtel i la seva sentència. A aquesta informació només se li va dedicar un total de 76 segons en l'informatiu del migdia, obviant detalls de la condemna al PP i fins i tot el passat deal Govern gallec.