Marta Verona, una de les favorites, guanya la sisena edició de «Masterchef»

El passat 9 de juliol, i després de tretze capítols, Masterchef apagava els fogons de la seva sisena temporada i certificava com a guanyadora a una de les favorites: Marta Verona. La seva contrincant fou Ketty, la segona de les clares finalistes d'ençà que comencés la temporada. Va ser una final intensa i carregada d'emocions. I, sobretot, llarga. Però, malgrat haver durat 3 hores i mitja (als EUA dura 42 minuts) i haver començat a les 22.50 h de la nit, el programa va assolir un 27,7% de quota de pantalla.

Després de 5 edicions de Masterchef, La 1 de Televisió Espanyola estrenava l'abril de 2018 la sisena de la seva versió d'anònims. Les finalistes van haver de cuinar un menú complet que valoraria el prestigiós xef dues estrelles Michelin Mauro Colagreco. I no només fama es va endur Marta. La guanyadora s'emportà també un xec de 100.000 euros i un Màster en Cuina, Tècnica, Producte i Creativitat impartit pel Basque Culinary Center, valorat en més de 12.000 euros.



Un «late night» en «primetime»

Tot i els diferents canvis de dia que ha patit la temporada, la sisena edició de Masterchef ha aconseguit un públic molt fidel. La final de la sisena edició va marcar el màxim de l'expectació de la temporada. L'última entrega va fregar els tres milions de teleespectadors: en concret, van ser 2.968.000 aquells que van estar pendents de les últimes proves fins a arribar al gran duel final i conèixer qui de les dues aspirants es convertiria en la nova «Masterchef Espanya», prenent el relleu als seus predecessors: Joan Manuel, Vicky, Carlos, Virginia i Jordi.

Després d'una cinquena temporada amb el menor share de Masterchef, el programa de La 1 necessitava remuntar per no seguir caient i, de fet, ha aconseguit pujar respecte a l'edició de 2017. I no només això, de les sis entregues emeses fins al moment, aquesta ha estat la tercera amb la quota de pantalla més gran. Però, pel que fa al nombre d'espectadors, la seva posició en el rànquing cauria fins al cinquè lloc.