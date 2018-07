El Canal 33 emet els Premis Nacionals de Cultura 2018

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) lliurarà avui els Premis Nacionals de Cultura 2018. El canal 33 emetrà la cerimònia d'entrega dels guardons des del Teatre Zorrilla de Badalona. Els premis reconeixen la trajectòria i el talent de quatre entitats i sis creadors del país en l'àmbit de la cultura.

La cerimònia serà presidida pel president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, acompanyat pel president del CoNCA, Carles Duarte, el president del Parlament, Roger Torrent, l'alcalde de Badalona, Álex Pastor, i la consellera de Cultura, Laura Borràs.

Els Premis Nacionals de Cultura 2018 reconeixen la trajectòria i el talent de quatre entitats i sis creadors del país: el magazín digital Catorze, el Centre de Titelles de Lleida, la Fundació Festa Major de Gràcia, la Fundació Pau Casals, així com els escriptors Jordi Pàmias i Valentí Puig, els directors d'escena Josep Anton Codina i Albert Vidal, l'artista visual Fina Miralles i l'il·lusionista Hausson (Jesús Julve).

L'acte de lliurament dels premis serà presentat pels actors badalonins Lluís i Marta Marco i retransmès en diferit pel 33. La transmissió estarà dirigida per Pilar Cugat, produïda per Montse Polo, realitzada per Xavi Figueras i presentada per Gemma Ruiz.



Premis amb 10 anys d'història

Els Premis Nacionals concedits pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, des de fa deu anys, han reconegut més de 800 professionals i col·lectius al llarg de la seva història. Distingeixen figures i col·lectius que han contribuït i contribueixen a donar més rellevància a la cultura catalana, ja sigui per la seva labor intel·lectual, artística o d'identitat compartida que desenvolupen.