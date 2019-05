«Maestros de la costura» busca candidats per a la seva tercera edició a TVE

Després de finalitzar la seva segona edició el passat mes de març, Maestros de la costura ja treballa en el seu retorn a la petita pantalla. Segons ha informat Televisió Espanyola, el talent de costura i disseny de moda produït en col·laboració amb Shine Iberia ja ha obert el seu procés d'inscripció per als que aspiren a ser els nous aprenents. La cadena ha informat en una nota que els amants del fil i l'agulla que vulguin provar sort hauran d'omplir el formulari d'inscripció disponible a la web. En aquesta tercera edició, que arribaria a finals d'aquest any, Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro Palomo repetiran com a membres del jurat.