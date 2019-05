«Orange is the new black» tornarà per acomiadar-se el pròxim 26 de juliol

«Orange is the new black».

Netflix ha fixat la data d'estrena de la setena temporada d' Orange is the new black. La sèrie carcerària tornarà per acomiadar-se el pròxim 26 de juliol, tal com ha anunciat la plataforma a través de les xarxes socials. En els tretze episodis finals de la sèrie els espectados podran veure Piper (Taylor Schilling) intentant adaptar-se a la vida a l'exterior; l'amistat entre Taystee (Danielle Brooks) i Cindy (Adrianne C. Moore), que tenen certes desavinences a causa de la sentència de cadena perpètua. Seran algunes de les trames que serviran per posar punt i final a una de les ficcions més reeixides de la plataforma Netflix.