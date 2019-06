«30 minuts» mostra la realitat de Síria després d'anys de guerra

Aquesta nit, a partir de les 21.55 h, el programa 30 minuts de TV3 estrena Això era casa meva, un reportatge de Xavier Segura, protagonitzat per Gabriel Garroum, un politòleg català d'origen sirià que l'agost del 2018 va tornar a casa del seu pare a Alep (Síria). El treball és un reportatge fruit, entre altres coses, de l'amistat. Xavi Segura, realitzador audiovisual, i Gabriel Garroum, investigador doctoral en estudis de la guerra, són amics des de l'adolescència però mai havien treballat junts. Per Gabriel, fill de mare catalana i pare sirià, l'inici de la guerra a Síria va comportar canvis vitals, noves pors i, sobretot, noves preguntes.

L'agost del 2018, després de més de set anys de guerra, Gabriel aconsegueix tornar a Síria per documentar-se per als seus estudis doctorals i en Xavi decideix acompanyar-lo per fer, sobre el terreny, moltes de les preguntes sobre Síria que mai havia fet a en Gabriel. Amb un equipament audiovisual i un pressupost mínims, el reportatge explora les dues principals ciutats del país: Damasc, la capital, i Alep, la ciutat natal del seu pare. També entrellaça píndoles d'anàlisi sobre el com i el perquè de la guerra en aquestes dues ciutats, experiències de guerra a través dels testimonis dels habitants del país i dels membres de la seva família, i reflexions que ens serviran per descobrir com la violència i la destrucció material de l'espai transforma la identitat de les persones.