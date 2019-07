L'últim «30 minuts» de la temporada reflexiona sobre el canvi climàtic

El 30 minuts emet avui la producció aliena Canvi climàtic: l'empremta humana, l'últim reportatge d'aquesta temporada, que vol ser una reflexió sobre el canvi climàtic i l'emergència climàtica motivada per la intervenció humana sobre el planeta, tan decisiva com ho van ser els grans canvis geològics de la història de la Terra i, fins i tot, més irreversible per a la continuïtat de la humanitat.

Un grup de geòlegs es va inventar, fa uns anys, una paraula per definir l'era en què més impacte està tenint sobre la Terra i en el clima l'acció de l'home: l'antropocè. Els científics que van batejar amb aquest neologisme la hipotètica era geològica que s'està vivint no es posen gaire d'acord a l'hora de fixar el seu inici. Uns afirmen que comença al segle XVIII amb la Revolució Industrial, i altres ho situen en l'explosió de la primera bomba atòmica, el 1945, a Nou Mèxic. Aquesta «època de la humanitat» es caracteritza per ser el període més càlid que ha viscut el planeta des de fa, almenys, 5.000 anys.

Que l'activitat humana genera efectes massius mundialment és un fet constatat, malgrat els negacionistes climàtics, que atribueixen l'escalfament del planeta a un cicle natural més. Aquests negacionistes volen impedir, o si més no retardar, les accions acordades en les cimeres, creant dubtes o fent afirmacions que influeixin en l'opinió pública i, de retruc, en els governs que haurien d'aplicar els acords.