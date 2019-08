El programa de viatges «Origen Catalunya» estrena temporada

TV3 estrena avui a les 20.25 h la segona temporada d' Origen Catalunya. El programa està presentat i dirigit per la periodista Elisabet Cortiles i viatja pel món en cerca de productes catalans que es venguin a l'estranger, així com les històries de la gent que les consumeix. En el capítol d'estrena, Cortiles es trasllada a Nova York, a Londres i a Dublín per tal d'explorar els productes catalans que hi trobi.

Segons ha pogut descobrir l'equip del programa, a Nova York també se celebra el Dia d'Acció de Gràcies cuinant un gall d'indi amb mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb Denominació d'Origen Protegida (DOP). El programa descobrirà els beneficis dels suplements alimentaris corrent per Central Park; sabrà per què el formatge de l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb DOP, cotitza a l'alça a Wall Street, i brindarà amb vins de denominació d'origen Montsant pel futur prometedor d'una jove escriptora.

Origen Catalunya busca «els autèntics ambaixadors de Catalunya», els productes fets aquí i consumits cada dia per milers de persones que viuen en altres països d'arreu del món. Un any més, el programa viatja des de l'origen del producte fins al consumidor final, que viu a milers de quilòmetres de Catalunya. Aquesta segona temporada posarà un èmfasi especial en la riquesa gastronòmica i rural catalana, seguint l'exportació de productes amb Denominació d'Origen Protegida.