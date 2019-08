L'actriu Elia Galera fitxa per la sèrie sobre «El Cid» d'Amazon Prime Espanya

L'actriu Elia Galera, coneguda per la seva participació a sèries d'èxit com Hospital Central o El Príncipe, ha fitxat per El Cid, la primera sèrie original espanyola que la plataforma Amazon Prime està preparant. La sèrie, que ha estat creada per José Velasco i Luis Arranz, recorrerà la vida de Rodrigo Díaz de Vivar des que era un nen fins que va aconseguir la glòria. Jaime Lorente ( La Casa de Papel) serà l'encarregat de donar vida al Cid Campeador, mentre que el paper de Galera encara no s'ha donat a conèixer. La sèrie arribarà a Amazon el 2020.