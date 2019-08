Els dibuixos animats de la franquícia «He-Man» tornen de la mà de Netflix

El cineasta Kevin Smith va anunciar ahir a la convenció Power-Con que dirigia una nova sèrie d'animació basada en la franquícia He-Man per a Netflix. Segons va anunciar Smith, la ficció serà «una història totalment original» ambientada en el món èpic del personatge de Mattel que triomfava durant la dècada dels vuitanta.

La sèrie portarà el títol de Masters of the Universe: Revelation. La nova ficció se centrarà en les històries no resoltes de la sèrie clàssica dels vuitanta i reprendrà algunes de les trames dels personatges just en el punt en què les van deixar fa dècades. Mattel TV és qui s'encarrega de la producció de la ficció.