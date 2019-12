«Merlí. Sapere Aude» descobreix el salt vital de Pol Rubio

Nous amics, nous professors i descobertes intel·lectuals i sexuals. Això és el que espera al protagonista de Merlí. Sapere Aude, Pol Rubio, l'alumne destacat del professor Merlí a TV3 i que ha estat l'escollit per seguir l'univers de la sèrie. Movistar + estrena avui l' spin-off que abordarà el dol que sent en Pol després de la mort del seu referent, en Merlí, i com s'adapta a la seva nova vida universitària com a estudiant de Filosofia a la Universitat de Barcelona.

En la presentació de la sèrie, Carlos Cuevas va assegurar que la descoberta de l'orientació sexual del protagonista «marca» el tarannà dels capítols. A més, en Pol trobarà un nou referent, la catedràtica d'Ètica María Bolaño (María Pujalte), un dels personatges que potencia el bilingüisme a la sèrie d'Héctor Lozano, en què s'usa el català i el castellà indistintament.

La primera producció en català de la plataforma Movistar + «no és una quarta temporada de Merlí», han avançat tant Cuevas com el creador de la sèrie, Héctor Lozano.

«L'hereu natural» del professor Merlí Bergeron és el personatge d'en Pol, protagonista ara d'una sèrie «més madura». «Havia de ser més adulta i amb nous personatges, però mantenint el nom de Merlí perquè ena agrada saber d'on venim», va assegurar Lozano.

En Pol mantindrà l'amistat amb en Bruno (David Solans), fill d'en Merlí, una relació que enforteixen a causa de la mort del professor interpretat per Francesc Orella. Tot i que en Bruno «ja no vol estar perseguint en Pol» i «no es deixa trepitjar tant», va assegurar ahir David Solans.

Però el cercle d'amics d'en Pol creix al claustre de la facultat de Filosofia de la UB amb en Biel (Pere Vallribera), l'Oti (Claudia Vega), la Minerva (Azul Fernández) i en Rai (Pablo Capuz). El protagonista s'adaptarà a una nova situació, un lloc on no el coneixen i on el rol de líder de l'institut «ha desaparegut».