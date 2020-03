Remedios Sánchez, l'assassina d'àvies de Barcelona

Remedios Sánchez Sánchez, coneguda com l'assassina d'àvies de Barcelona o la "mataiaies", va ser una assessina en sèrie que va posar amb l'ai al cor la ciutat comtal els mesos de juny i juliol de 2006. El programa 'Crims' de TV3 recupera aquest dilluns la seva història.

L'Audiència de Barcelona la va acabar condemnant a 144 anys i set mesos de presó. La sentència va ser taxativa: "Els fets enjudiciats mereixen una gran repulsa social; totes les víctimes eren àvies, especialment vulnerables, per les limitacions físiques i psíquiques de la seva edat". Per aquesta raó, afegeix, van ser elegides per la processada, la qual "va aprofitar la bondat i ingenuïtat de les àvies per accedir al seu domicili". Els atacs van ser "especialment violents i perpetrats contra àvies que no podien defensar-se". I tot entre el 10 de juny, data de la primera mort, i el 3 de juliol del 2006, en menys d'un mes. "L'acusada va buscar deliberadament les seves víctimes i va planejar les agressions, amb el fi d'eliminar qualsevol defensa i assegurar l'execució del seu propòsit", incideix.

Els jutges detallen el cúmul de proves existent contra Remedios Sánchez en cada un dels tres assassinats i els altres cinc intents. L'acusada va ser reconeguda per diverses supervivents i una sèrie de testimonis, els mossos van trobar al domicili de la processada les joies i altres objectes robats a les àvies i, fins i tot, l'empremta trobada en una guardiola, que estava forçada, al domicili d'una de les víctimes.



El tribunal també va tenir en compte la gravació d'una càmera de l'estació del metro de Sant Andreu en la qual s'observa la imputada fent "estranys moviments", que no "eren propis d'una persona que simplement va a agafar el metro". Els mossos van intervenir a casa de la processada la roba que portava en aquell moment. Existeix un altre vídeo d'una caixa d'estalvis que va servir de pista per trobar la processada.

La sentència sosté que "la mecànica" que feia servir Remedios Sánchez per cometre els seus atacs i robatoris resulta idèntica: "La processada es dirigeix a les víctimes amb diferents excuses, que es repeteixen en ocasions, com la necessitat de curar-se la mà o el braç lesionat, anar al lavabo o l'absència del seu fill al qual espera". D'aquesta manera les àvies li permeten accedir als seus pisos, "i quan ho ha aconseguit les ataca, sempre de la mateixa manera, els dóna cops al cap i a la cara i utilitza algun element tèxtil, que col.loca al coll per estrangular-les, i el va prement fins que les víctimes perden el sentit".