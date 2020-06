Critiquen la reducció de l'informatiu de TVE Catalunya

La plantilla d'informatius de TVE Catalunya considera «incomprensible» que la direcció de la cadena pública vulgui reduir a dotze minuts el noticiari Informatiu Migdia, programa degà dels espais informatius en català que s'emet des de l'any 1977 i una marca «rigorosa i de prestigi» que «ara volen relegar per un concurs».

«Estem decebuts i ens resulta incomprensible» que es vulgui retallar el programa «de la mà d'un acord que els sindicats SI i UGT han firmat amb la direcció de RTVE sense ni tan sols informar-ne la plantilla», afirmen els treballadors en un comunicat.

Els afectats han reivindicat la televisió pública com a «dret fonamental de la ciutadania» i subratllen que en els 43 anys d'emissió han passat per l' Informatiu Migdia «desenes de generacions de grans professionals», tant pels estudis de Miramar primer com des dels que hi ha a Sant Cugat del Vallès en l'actualitat.

«Entre tots/es, hem aconseguit segellar una marca pròpia, rigorosa, de prestigi i servei públic de qualitat que ara volen relegar per un concurs», remarquen els treballadors de la cadena pública a Catalunya.



Canvi d'horari

Finalment, la plantilla indica que l'informatiu de les dues del migdia està situat en un horari «consolidat» en el panorama comunicatiu de Catalunya.

Els professionals d'informatius de la cadena pública opinen que els temps d'informació «no es poden sumar o restar en un càlcul només quantitatiu per compensar minuts».

Afegeixen, a més, que «qualitativament», un programa informatiu a les quatre de la tarda no substitueix l'oferta de les dues. «Ser els últims en informar, i en horari de sobretaula, ens relega a un paper residual que no volem permetre», afirmen en un comunicat signat pels treballadors d'informatius de TVE Catalunya.