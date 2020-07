La CBS treballa en una nova versió de la mítica sèrie «Los vigilantes de la playa»

Los vigilantes de la playa va ser un dels grans èxits de la ficció televisiva dels anys noranta arreu del món. Després d'algunes adaptacions per a la gran pantalla, ara tot sembla indicar que podria arribar un revival en forma de sèrie, de la mà de la cadena CBS. Així ho ha confirmat un dels membres de l'elenc original, David Chokachi, al podcast The Production Meeting: «Just abans de la pandèmia, hi havia converses per reiniciar la sèrie». La nova ficció podria comptar amb part dels protagonistes, entre ells David Hasselhoff i Pamela Anderson.