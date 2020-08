Atresmedia prepara «Dos años y un día» amb Arturo Valls

Arturo Valls protagonitzarà Dos años y un día, la nova sèrie d'Atresmedia per al seu servei en línia, Atresplayer Premium. La ficció tindrà vuit episodis i es començarà a gravar aquesta tardor. El presentador d' Ahora caigo es posarà a la pell d'un actor i presentador que és condemnat a dos anys de presó per un delicte d'ofenses religioses per un acudit desafortunat.

Dos años y un día està produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb LaCproductora, Estela Films, Globomedia (Mediapro) i Pólvora Films. A l'equip de guionistes es troben Raúl Navarro, Miguel Esteban (El vecino), Sergio Sarriá i Luimi Pérez (Nasdrovia), mentre que Montse García, Jorge Pezzi, Féliz Tusell i Valls en seran els productors executius.

L'argument seguirà en Carlos Ferrer, un actor i presentador que porta dotze anys treballant amb el suport del públic de tot el país. Quan és triat per fer el pregó de carnestoltes en un poble de Sevilla, fa una broma que li provoca una denúncia per delicte contra els sentiments religiosos, que és admesa a tràmit per un jutge devot i que el fa acabar a la presó. Un cop empresonat, comprovarà que els tòpics no són encertats i que entre reixes no s'hi està malament. A més, a dins serà una celebritat i tots els altres presos voldran la seva atenció.

Dos años y un día és la primera sèrie de televisió on Valls participarà de forma continuada des de Museo Coconut, emesa el 2011.