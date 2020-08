Basté, Clapés, Marquès i Om tornaran a liderar la temporada de Rac1

Rac 1 va presentar ahir una nova temporada 2020-2021 protagonitzada per Jordi Basté, Toni Clapés, Albert Om i Agnès Marquès, que van coincidir a assenyalar la incertesa del moment i l'acompanyament als oients en aquesta tardor que preveuen moguda. En una presentació des de l'hospital Clínic de Barcelona en agraïment al personal sanitari per la gestió de la covid-19, Albert Sort va conduir l'especial El Món a Rac1 amb la nova temporada, que incorporarà Aleix Parisé al capdavant del programa esportiu Tu diràs.

Jordi Basté donarà el tret de sortida a la programació el pròxim dilluns a les 6 amb una nova edició d' El Món a RAC1, que tindrà novetats «que s'aniran descobrint», com una píndola nova a les 8, tertulians «que sorprendran» i algun retorn, va suggerir. El periodista va lamentar que tot seguirà sent «més complicat» amb les distàncies i el teletreball per la covid-19, però sobretot va reivindicar que «la ràdio sempre hi és», i que oferirà una lectura global sobre el que està passant al moment per vendre «peix fresc», ja que, segons va remarcar, «la gent no compra congelat».