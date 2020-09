Movistar Seriesmanía estrena la 4a temporada de la sèrie «Fargo»

La quarta entrega de la sèrie Fargo, inspirada en l'univers cinematogràfic de la pel·lícula dels Coen, arriba el dijous 1 d'octubre a Movistar Seriesmanía. La sèrie, protagonitzada per Chris Rock, Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Ben Wishaw, Jack Huston i Salvatore Esposito, oferirà un doble capítol d'estrena i estrenarà un nou episodi cada dijous.

La sèrie està ambientada a la Kansas City del 1950, on dues grans màfies, l'italiana i l'afroamericana, controlen l'altra cara de l'economia: la de l'explotació, les estafes i les drogues. Els líders d'ambdues famílies acorden intercambiar-se els primogènits i criar-los com si fossin seus. La nova temporada és una nova història amb personatges tan patètics com heroics. Una història del que som capaços de fer per diners.

Noah Hawley torna a firmar com a creador, guionista, director i productor exectutiu mentre que Ethan i Joel Coen i Warren Littlefield exerceixen de productors executius.