TVE prepara un nou magazín per substituir el veterà «España directo» de La 1

Televisió Espanyola ha decidit apostar fort per la nova temporada amb moltes estrenes i diversos canvis en la seva graella. Després d'anunciar la cancel·lació de Bloqueados por el muro, conduït per Àngel Llacer, la televisió pública estudia ara renovar les seves tardes prescindint del veterà España directo. Segons informa el portal Bluper, la direcció de la cadena ja treballa en un nou magazín d'actualitat i entreteniment que s'emetria en la franja que actualment ocupa el programa conduït per Ana Ibáñez. El nou format podria arribar abans de final d'any.