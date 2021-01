El creador de "Vikings" prepara una adaptació en sèrie d'"El gran Gatsby"

El gran Gatsby, l'icònica novel·la de F. Scott Fitzgerald tindrà aviat una adaptació en format sèrie. Michael Hirts, creador de l'exitosa Vikings, treballa en un projecte inspirat en el protagonista de la novel·la de l'escriptor nord-americà que inclourà algunes modificacions respecte a l'original. I és que a més d'explicar la història del carismàtic aventurer Jay Gatsby, la minisèrie amb final tancat explorarà la comunitat afroamericana de Nova York en la dècada de 1920. La cultura musical afroamericana també tindrà un destacat protagonisme en el projecte.

"He somiat durant molt de temps amb una versió més diversa i inclusiva de Gatsby que reflecteixi millor els Estats Units en què vivim, una que potser ens permeti a tots veure'ns en el text salvatgement romàntic d'Scott", ha explicat Hirst en declaracions a la revista The Hollywood Reporter.

Considerada una de les novel·les més importants de la història de la literatura dels Estats Units, El gran Gatsby ha estat adaptada en nombreses ocasions per a la gran pantalla. Destaquen la dirigida per Jay Clayton i protagonitzada per Robert Redford al costat de Mia Farrow l'any 1974 i la que el 2013 va protagonitzar Leonardo Di Caprio, en una adaptació dirigida per Bazz Lurhman que es va poder veure als cinemes en 3D.