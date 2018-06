«El vi no m'agradava, per beure un vi negre m'havia de tapar el nas»

El seu olfacte ja li deia que podia guanyar el concurs?

Mmm... bé, ja coneixia alguns companys que hi participaven, però també n'hi havia de nous, o sigui que ho veia possible... més o menys. Deixem-ho en un fifty-fifty.

A què es pot comparar un sommelier constipat?

A un Ferrari que vagi amb benzina i li posis gasoil.

S'ha emborratxat alguna vegada?

Això ho haig de respondre?

Hi està obligat.

Doncs diguem que alguna vegada hem begut alguna copeta de més.

Quan va beure vi per primera vegada?

En això soc una mica peculiar. No vaig beure vi fins que no em vaig treure el títol de sommelier, l'any 2000.

A veure, a veure: m'està dient que fins llavors no bevia vi?

Bevia cervesa i bevia cava. Però el vi no m'agradava. Un vi negre sol, per exemple, no el bevia.

No li agradava el vi i va decidir fer-se somelier?

Perquè el 1997 vaig obrir el restaurant La Banyeta i vaig veure que hi havia un camp per recórrer, en aquest àmbit. Volia vendre vi, al restaurant, i vaig entendre que si volia vendre vi negre, n'havia de beure. Durant tres mesos vaig tastar vins tapant-me el nas amb una pinça per poder-lo beure.

Pot tenir qualitat un vi en tetrabric?

La gent hi està molt en contra, però pot tenir alguns avantatges. Sobretot pel que fa a conservació, pot tenir elements positius.

I una sangria?

Ben feta i al moment adequat, pot ser una gran beguda.

Hi posaria un vi de qualitat?

No, n'hi destinaria un altre.

Diu en Maradona que l'altre dia es va marejar a la llotja perquè va beure dues copes de vi blanc. Tan perillós és el blanc?

Potser el va acompanyar d'altres coses.

S'ha emocionat mai amb un vi?

Moltes vegades. Alguna llàgrima m'ha caigut, bevent un bon vi.

D'això se'n diu amor al vi.

També li haig de dir que l'estat d'ànim en què et trobes quan beus vi també està influït per la companyia amb qui el prens, la situació, l'espai, el context... Hi ha moltes més coses més enllà del maridatge.

Quan fa degustacions no li venen ganes d'empassar-se'l en lloc d'escopir-lo?

Ja ho he fet algunes vegades. A vegades costa, dir que no (riu). I més en el món del vi, el tens tan a dins la boca, que a vegades és pecat llençar-lo.

Hi ha gaires clients que no hi entenen de vi però ho fan veure per impressionar la companyia?

Quan ets de l'ofici, de seguida veus qui és només un fanfarró. Hi ha molta gent que es pensa que com més parla, més en sap.