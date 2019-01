El polígon industrial de Fornells, punt estratègic

El polígon industrial de Fornells de la Selva és un dels puntals de l'economia del municipi i també de la província, amb més de 40 anys de vida i de creixement.

Les primeres empreses s'hi van començar a instal·lar als anys 70, amb una previsió que el situava com la futura àrea de creixement industrial i comercial del municipi. En total comprèn 1.189.000 metres quadrats de superfície urbana i una superfície urbanitzable de 262.000 m2. Per ara hi ha instal·lades unes 125 empreses, de les quals més de 20 estan dedicades al sector del motor. «Les primeres empreses que s'hi van instal·lar eren concessionaris, i ja suposa un sector que forma part del municipi», apunta Narcís Boschdemont, alcalde de Fornells de la Selva.

Al polígon també s'hi troben empreses del sector logístic, alimentari, així com tallers mecànics i altres negocis enfocats en el sector serveis, com restaurants, bars o centres esportius.

Pel seu volum, el polígon suposa un retorn molt important tan per al municipi com per a la província de Girona, ja que no només hi treballa gent de Fornells, sinó que venen d'arreu de la demarcació.

La infraestructura es pot diferenciar en dues zones: «Hi ha la part vella, que ja està pràcticament ocupada», explica l'alcalde, i a causa d'això entre 2004 i 2006 es va fer una ampliació a l'altra banda de l'antiga carretera de l'N-II. Aquesta zona encara té molt marge per acollir empreses, ja que està ocupada en una quarta part.

La recent millora d'aquestes instal·lacions ha fet que, segons el batlle, en aquests moments el polígon tingui tots els serveis que es poden demanar, en especial la fibra òptica, un dels requisits que més sol·liciten les empreses. Tot i així, des del consistori tenen previst realitzar actuacions de millora de l'enllumenat públic en la seva part antiga. Segons l'alcalde, és una de les obres previstes de cara a aquest any o el vinent.

D'altra banda, un dels seus principals avantatges és el seu emplaçament, lligat a la seva xarxa de connexió. Es troba a 300 metres de l'AP-7, s'hi troba la variant de Girona, l'N-II, i es troba a 8 quilòmetres de l'aeroport de Girona Costa Brava, a 40 quilòmetres del port de Palamós i a 7 quilòmetres de l'estació del TAV de Girona.

Boschdemont sosté que el polígon està consolidat pel que fa a la seva urbanització, i que actualment l'objectiu és que més empreses s'hi instal·lin. Tot i així apunta que aquest fet està molt lligat a la seva TUC (Trama Urbana Consolidada), una normativa que limita a 800 m2 les superfícies comercials als municipis de menys de 5.000 habitants. Segons el batlle, aquesta llei de comerç «xoca amb l'estratègia amb la qual va idear-se el polígon», i dificulta la seva expansió, per la qual cosa apel·la a la voluntat política per resoldre aquesta situació.