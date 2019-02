«L´aigua per fer cafè ha de ser diferent de l´aigua per fer paella»

Brisa Moliner i Josep Fernández són els creadors d'Empordaigua, una empresa gironina que es dedica a crear aigua personalitzada, tant per als seus diferents usos com per a cada restaurant que en demana, com el japonès Umai, on es fa l'entrevista.



En diuen «Aigua acabada de fer». Jo em pensava que no es podia fabricar.

És cert que l'aigua fa un cicle, no se'n va del món. Quan diem que és aigua acabada de fer, significa que està tractada al moment de ser servida, perquè sigui la millor aigua per posar a taula.

Ara em posaré filosòfic: què és l'aigua?

L'aigua és vida (riuen). Sense ella no seríem aquí. Sempre que busquem vida a altres planetes, es comença buscant traces d'aigua. Sense aigua no funcionen els éssers humans... ni els negocis dels éssers humans. Està present en tot allò que fem i produïm.

Si entenc la seva teoria, no ha de ser igual l'aigua de fer el cafè que la de cuinar la paella.

Ha de ser totalment diferent. Això l'hi poden acreditar els millors baristes i els millors cuiners. I els millors flequers li diran que l'aigua per fer pa ha de ser diferent de l'aigua per beure. Des que vam fundar Empordaigua, investiguem per desenvolupar l'aigua perfecta per a cada funció. A partir de l'H2O, la base, construïm l'aigua perfecta.

El glaçó del gintònic vol la seva aigua?

És clar. I per fabricar cada tipus de cervesa cal una aigua diferent.

No serà cosa de pijos, tot això?

Ha, ha, algú ho pot considerar així. Però no és més cara que altres aigües. I si vostè entra en una cafeteria on l'aigua ha sigut tractada, s'endú el gust del cafè durant vint minuts. Si no, posa molt de sucre en aquella cosa negra, perquè si no, no hi ha manera de beure-la.

Vostès noten la diferència entre una aigua i altra?

Sí, sí. A les classes formatives fem tasts d'aigua a cegues. Sense saber res, assenyalen l'acabada de fer com la que més els agrada. El que la caracteritza és que no ens omple de minerals, és molt lleugera, convida a beure'n més.

A col·legi em deien que l'aigua ha de ser inodora, incolora i insípida. No sé com així n'hi pot haver de diferents.

Així és l'aigua pura, però l'aigua no és mai pura. Tot el que té a dins, encara que no es vegi, fa que les seves característiques siguin diferents. L'aigua fa tot el seu cicle, i va adquirint part del que troba al seu pas.

Nosaltres parlant de tipus d'aigua, mentre al món hi ha gent que en faria prou amb una mica d'aigua bruta...

La falta d'aigua potable és un drama a moltes parts del món, ben cert. Precisament volem contribuir a pal·liar aquesta situació, i destinem un euro de cada ampolla, a través d'Enginyeria Sense Fronteres, a construir xarxes d'aigua potable a zones i països que tenen aquesta mancança.