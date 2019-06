La Marxa Mar i Muntanya de Palamós bufa 40 espelmes

La Marxa Mar i Muntanya de Palamós va celebrar aquest diumenge els 40 anys de trajectòria promovent un esdeveniment social i esportiu al cor de la Costa Brava. Els quasi 700 participants van poder escollir entre dos recorreguts que es bifurcaven un cop arribats a la platja de Castell: cap a l'esquerra continuava el recorregut més curt de 12,5 quilòmetres, mentre que cap a la dreta i travessant la platja prosseguia la ruta llarga de 16 quilòmetres, que es podien fer corrent o bé caminant. L'Associació Atlètica Palamós ha estat la responsable d'organitzar la majoria de les 40 edicions d'aquesta festivitat ludicoesportiva, comptant amb el suport de l'Ajuntament de Palamós. Els organitzadors detallen que aquesta ha estat la segona edició en què s'ha decidit canviar una mica l'itinerari, fent-lo passar per espais essencials de l'interior de la vila, com ara el far, l'església o el moll.

El president de l'Associació Atlètica Palamós, Josep Maria Gisbert, i la seva dona, Carme Rovira, atletes i socis des de fa uns 40 anys, recorden les primeres edicions de l'esdeveniment. Concretament Rovira va assistir a la primera marxa i manifesta que «ara és molt millor perquè abans només hi havia un sol recorregut i era molt més dur». Gisbert apunta que ell i la seva dona, juntament amb unes cinc dones més, no van poder tastar els paisatges de la cursa perquè des de primera hora del matí van estar preparant els entrepans que s'entregaven als participants tan bon punt arribaven a la meta, que es trobava al passeig del Mar. Tot i això, el president confessa que tot va anar sobre rodes. El soci i vocal de l'associació, Jordi Perpiñà, detalla que «nosaltres preparem l'esdeveniment des del mes de gener i més o menys un mes i mig abans encarreguem les samarretes que s'entreguen als assistents un cop arriben». A més a més, Perpiñà apunta que també es va fer un sorteig de 15 obsequis. En relació amb les samarretes, l'expresident de l'associació i atleta palamosí Xavi Cugat explica que s'ha volgut donar un toc diferent, adoptant un disseny de base negra amb les lletres i el logotip de color daurat per donar-li més rellevància. El mateix ressalta que enguany també s'ha canviat el logotip de l'esdeveniment, que s'ha convertit en una petjada. Amb motiu de l'aniversari, Isidre Verdún, president durant molts anys de l'associació i fins fa poc tècnic d'esports del consistori, va explicar a l'atleta del club Joan Pérez els orígens de la marxa, en el marc d'una entrevista de Ràdio Palamós.

«Es tracta d'un recorregut molt bonic perquè combines el mar i la muntanya i passes per llocs emblemàtics de Palamós. Tot i que hi ha alguna pujada, tant la versió curta com llarga la pot fer tothom», confessa Cugat. La seva estreta vinculació amb el club i la passió per córrer el motiva a participar cada any a la cita.