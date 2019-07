«Alblin», o com identificar els productes a través del tacte

Com pot una persona amb discapacitat visual identificar i diferenciar els productes en un supermercat? Per donar resposta a aquesta pregunta, Felipe de Abajo Aragón, estudiant de màster a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha posat en marxa el projecte Alblin i ha creat la primera botiga en línia del món amb productes etiquetats en braille, en la qual les persones cegues poden identificar els productes pel tacte.

Les persones invidents o amb problemes greus de visibilitat poden accedir a la botiga i als productes que s'hi venen mitjançant els dispositius de suport que habitualment utilitzen com la línia braille, que tradueix a braille el contingut d'un altre dispositiu com l'ordinador, o el lector de pantalla, que tradueix els textos a format de veu. Com a punt addicional, es pot navegar per la botiga mitjançant el tabulador del teclat, que és un recurs molt utilitzat pels invidents. Per procedir amb la compra, primer s'escull una de les categories, entre «Alimentació», «Higiene», «Cura», «Nadó», i «Begudes», després es busca el producte que es vol comprar i en últim lloc es consulta la informació per saber a quin supermercat es pot adquirir o per comprar-lo directament des de la web.

De moment, la iniciativa està en fase de proves i està previst que el pagament de la compra que es faci en línia sigui a través del sistema PayPal o targeta de crèdit i que el lliurament tingui lloc en un màxim de 72 hores, al domicili o en punts de recollida. És per això que Felipe de Abajo s'ha posat en contacte amb Correus.

Pels usuaris que escullin fer la compra al supermercat, el projecte també incorporarà un servei de voluntariat que, entre altres coses, posarà en contacte persones voluntàries amb persones cegues perquè les primeres acompanyin les segones als establiments per tal de trobar el producte que han vist a la web.

De Abajo explica que calcula «que a Espanya hi deuen haver al voltant de 1.500 productes etiquetats en braille, tot i que no tinc dades exactes d'això, perquè no existeix un catàleg d'àmbit estatal». «Si et poses a la pell d'una persona cega, anar al supermercat i buscar aquests productes és molt difícil. A més, el personal d'atenció al client no acostuma a tenir-ho molt clar», afegeix l'estudiant de la UOC, que és llicenciat en Educació Social i tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

El projecte va ser un dels vuit que es van presentar a mitjans de juny en la setena edició de la jornada d'emprenedoria «Spin UOC» i el llançament de la botiga està previst per a setembre. Per dur a terme la iniciativa, l'estudiant universitari ha comptat amb la col·laboració de l'ONCE i de l'associació B1 + B2 + B3, que dona servei a les persones amb discapacitat visual de Catalunya.