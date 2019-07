Vendre i convèncer

En la Memòria Econòmica de Catalunya que va presentar fa uns dies el Consell General de Cambres a Barcelona s'afirma a manera de conclusió que «el país va bé» tot i reconèixer que hi ha incerteses de futur, degut principalment a una caiguda de les exportacions concentrades en gran mesura en el sector de l'automòbil. Carme Poveda, la responsable de l'estudi que es va presentar a la consideració del món empresarial, va afirmar que la fortalesa de l'economia catalana segueix essent positiva a causa de la creixent internacionalització, la qual cosa garanteix, en la seva experta opinió, una bona resistència davant qualsevol mena de crisi.

Vendre producte fora de les nostres fronteres. Amb aquesta premissa va dedicar Narcís Puigbert i Reus més de 40 anys de la seva vida com a responsable de l'àrea de Comerç Exterior de la Cambra de Comerç de Girona. S'hi havia incorporat l'any 1968 i ben aviat es va convertir en una persona clau en la tasca d'ajudar a obrir nous mercats a l'exterior, potenciant les exportacions en uns temps no gens fàcils, ja que a les traves burocràtiques s'hi afegien les immenses dificultats d'índole econòmica però també de legalitat i/o de relacions polítiques en una Europa que ens mirava amb recel, aranzels canviants i administracions tancades als nous aires que ens arribaven de nord enllà. Aquest empleat modèlic de la Cambra es va jubilar l'any 2008 i va morir nou anys després, just ara fa dos anys i mig. Cal dir, però, que va deixar una petja inesborrable, ja que va saber donar les pautes a seguir per a moltes empreses que avui n'han fet de l'exportació dels seus productes l'eix principal i vertebrador de la seva economia.

Fruit sens dubte d'aquest treball continuat, avui la Cambra de Comerç de Girona concedeix els premis a l'exportació i organitza missions a països susceptibles de rebre productes fabricats en aquestes comarques. Se n'han dut a terme a països asiàtics amb bones expectatives de futur i se'n preparen a Polònia i a la República Txeca pel mes d'octubre així com també al Kazahastan i Uzbekistan amb l'objectiu de fer prospeccions de nous mercats internacionals. Iniciatives positives que suposo el nou president Jaume Fàbrega seguirà promocionant i impulsant, ja que en molts casos només la internacionalització pot garantir la pervivència i, per tant, els llocs de treball.

Un dels països on actualment s'hi han posat totes les mirades, particularment les del sector carni tan important en aquestes comarques, és la R.P. Xina, principalment des que el president Xi Jinping va fer una visita oficial a Espanya que va facilitar la venda de productes curats com els pernils i els embotits. A diferència del Japó, a la Xina el pernil curat encara no és molt apreciat perquè es considera un producte de luxe tot i que la realitat de l'existència allí de més de cent milions de persones considerades riques és una dada a tenir molt en compte. Hi ha empreses gironines que s'han començat a preparar per entrar en aquest immens mercat de futur justament en la línia de les conclusions de la Memòria de les Cambres sobre la necessitat d'internacionalitzar l'oferta.

Recentment, Los Romeros de Jabugo S.L., una empresa que té la seu comercial a Salt, ha aconseguit els principals premis del Concurs Internacional de la Indústria de la Carn (IFFA) celebrat a la ciutat alemanya de Frankfurt. Les seves medalles d'Or i de Plata pels seus productes càrnics que competien entre més de divuit mil marques arribades d'arreu del món palesen un reconeixement internacional que alhora certifica una decidida aposta per vendre a fora, però també per convèncer a dins.

Qualitat, dinàmiques empresarials, estar amatent al mercat global per assegurar les arrels d'empreses familiars com aquesta, davant els reptes i les incerteses del futur.