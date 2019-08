"La vida és moltes coses, però sí, també es un cercle"

La Judith Carrasco, de Vilafant, i l’Helena Colinas, de Pontós, són Silver and Gold, un duet d’aro aeri que fa espectacles per tot Catalunya. Són les úniques espanyoles seleccionades per competir als European Championship of Air Power Athetics, d’aquí a tres setmanes a la República Txeca



Això seu és gimnàstica o circ?

Sobretot circ. És una tècnica aèria que requereix molta força i flexibilitat, com la gimnàstica, però és totalment circ. Ara que estem preparant els campionats, entrenem unes quatre hores i mitja cada dia. Treiem les hores d'allà on podem, una (Helena) és ajudanta tècnica veterinària, i l'altra (Judith) és universitària. L'aro és la meitat de la nostra vida.

La meta final és treballar en un circ?

Ens agrada molt el que fem ara, d'anar per lliure, muntar-nos al nostre aire els exercicis... fins i tot ens confeccionem nosaltres la roba i ens preparem la música. Anem a festivals de circ, espectacles de carrer, etc, i així ens va molt bé. Almenys de moment, ja veurem en un futur, perquè el circ també ens agradaria.

Són conscients que com més amunt puges, més dura és la caiguda?

(Riuen) No, perquè no tenim gaire por. Al contrari, com més amunt, millor ens ho passem.

A quants metres d'alçada treballen?

En un espectacle corrent, com que no tenim politges, estem a 2 o 3 metres. El passat genet vam actuar, però, a 14 metres! Això sí, lligades.

Han caigut mai?

Més d'una vegada. Però això és la gràcia, així el públic veu que és un número arriscat.

Com s'aficiona algú a una cosa tan estranya?

Sempre ens havia agradat molt la dansa i el teatre. Vam trobar que el circ era una barreja d'esport, creativitat, imaginació i dansa. Ens hi vam agafar i ja no ho hem deixat anar. Ja fa cinc anys.

Què es pensa allà a dalt?

En no gaire res, simplement en disfrutar el que estem fent. En aquell moment s'esborra tota la duresa dels entrenaments, ja tenim tan segur el que hem de fer en cada moment, que ja no hi penses. Ja es tracta només de disfrutar i donar-ho tot.

I les famílies, que diuen?

Super contents i super divertits. Estan molt orgullosos, perquè tot el que anem aconseguint, ens ho hem guanyat nosaltres dues a pols, a base de feina i dedicació, de no acceptar quan algú ens diu que no. En aquest sentit, som cap quadrades (riuen).

Cap quadrades malgrat treballar amb cercles?

Exactament (riuen). Quan se'ns posa una cosa al cap, no parem fins a aconseguir-ho.

La vida és un cercle?

Ostres, quines preguntes més filosòfiques! La vida...la vida és moltes coses, però sí, també un cercle. Almenys la nostra vida, es troba en un cercle.

Imagino que són dues dones equilibrades.

He, he, sí, som jovenetes però bastant centrades. Ho tenim tot bastant clar, així que som equilibrades en tots els sentits.