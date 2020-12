L'any de la vacuna

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, que sembla una persona seriosa i poc avesada a la confrontació, ha confirmat que tindrem vacuna antivirus i que aquesta serà administrada de manera consensuada entre tots els territoris de l'Estat per tal d'evitar corredisses per acaparar el sèrum miraculós. El polític català, que va agafar les regnes d'un ministeri força buit de contingut i també de pressupost i, per tant, aparentment «tranquil», s'ha trobat enmig d'un embolic epidemiològic d'una envergadura colossal que ha hagut de trampejar amb bones dosis de paciència i maneres educades amb l'inestimable ajuda d'un equip de científics encapçalat per l'epidemiòleg Fernando Simón. Fa pocs dies, el ministre va visitar les instal·lacions que té al poble d'Amer la multinacional farmacèutica veterinària Hipra, interessant-se pels avenços en l'elaboració d'una vacuna pròpia contra la covid-19. Ves per on, si tot va bé i els treballs fructifiquen, encara podríem ser vacunats amb un producte fabricat a les comarques gironines, que, segons sembla, tindria l'avantatge d'assegurar-nos una immunitat de llarga durada.

Sigui com sigui, és evident que tot s'ha capgirat d'un any ençà. El passat mes de gener tot just ens arribaven notícies alarmants segons les quals en una ciutat anomenada Wuhan, situada al sud de la Xina, s'estava confinant la població perquè no es propagués un estrany virus, l'origen del qual situaven en la transmissió d'un animal comprat en un dels tradicionals mercats a l'aire lliure que sovintegen per aquells verals. Però llevat d'alguns científics que ja es van començar a alarmar, la veritat és que aquí tothom s'ho mirava amb serena calma i les imatges que ens arribaven es rebien com la part exòtica i llunyana de fets curiosos que sovint s'esdevenen arreu del món. La cosa ja va començar a canviar quan el mateix que s'havia produït a la Xina es repetia al nord d'Itàlia, tot i que, inicialment, allò també semblava una «passa» estranya que, és clar, afectava els altres. Fins que el virus es va instal·lar entre nosaltres i s'hi va quedar. En aquest any que ha transcorregut, només a les comarques gironines s'han registrat més de 1.200 defuncions com a conseqüència del contagi d'aquest virus i, paral·lelament, s'han fet evidents tant les mancances d'una sanitat empobrida per les retallades aplicades durant el mandat del president Artur Mas com la manca de previsió en no actuar amb prestesa i diligència tan bon punt es varen començar a detectar les morts als geriàtrics.

A tot això cal afegir-hi les conseqüències econòmiques dels plans de restricció i de confinaments dictats per les autoritats. Segons la patronal PIMEC, aquesta pandèmia està passant una factura molt elevada al teixit empresarial gironí, ja que un elevat percentatge d'establiments hauran de tancar portes, particularment del sector turístic en general i de la restauració en particular. El president de la Federació d'Hostaleria, Josep Carreras, ha manifestat que les mesures adoptades per la Generalitat són un «tancament encobert» que comportarà la ruïna absoluta per a la majoria de locals. En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, ha demanat que a la demarcació de Girona es facin projectes de conjunt susceptibles de poder acollir-se als fons que arribaran de la UE. És una bona proposta, però caldrà que aquesta reivindicació vagi acompanyada d'un treball seriós que ajudi a planificar millor un futur compartit.

Malgrat, però, aquest panorama desolador, l'anunci d'una vacuna que ens farà immunes ha obert una porta a l'esperança. Segons el president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí, tot i que les previsions no són bones durant el primer semestre, les coses milloraran de cara a la segona meitat del 2021. Ens queden encara mesos complicats, però l'esperit positiu de la col·lectivitat surarà per damunt del pessimisme malaltís d'alguns. Bon any!