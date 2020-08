Ripoll, el bressol de Catalunya

Parlar de Ripoll és parlar d'història mil·lenària. Considerada el bressol de Catalunya la capital del Ripollès reuneix un gran patrimoni cultural i històric al voltant del seu imponent monestir. La població està també marcada pels rius Ter i Freser.

Segons s'explica a la web municipal hi ha indicis dels primers vestigis a Ripoll de l'edat del bronze (1500-600 aC.), «quan sabem que un petit nucli humà de població vivia a prop dels rius Ter i Freser i a les muntanyes que donen personalitat a aquest indret. La troballa de destrals de bronze i algun dolmen així ho evidencia». Igualment, al segle IX els «habitants de la contrada començaren a aplegar-se a la intersecció dels dos rius. La causa que ho motivà fou l'inici de la repoblació del territori, aleshores sota domini dels francs, i un dels seus artífexs fou el comte Guifré el Pelós (840-897)». I aquest és el gran protagonista de la història de Ripoll. La capital del Ripollès té un gran p0tencial turístic també amb la seva cuina que es nodreix de productes i embotits de tota la comarca i de la vall de Camprodon. La seva situació prop de les pistes d'esquí gironines fa que la seva activitat turística també augmenti a l'hivern. No es pot anar a Ripoll sense visitar el seu majestuós monestir. Santa Maria de Ripoll reuneix la història i els inicis de Catalunya i es presenta com un dels «edificis més bells i evocadors de Catalunya. La portalada, la basílica i el claustre en fan un conjunt únic al món».