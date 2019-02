Cinc ciutats perfectes per a una escapada de cap de setmana per Europa

Europa amaga autèntics tresors entre les seves ciutats. Més enllà de les típiques París, Londres o Berlín, hi ha una sèrie de destinacions que enamoren a tots els seus visitants.

A continuació, hem escollit cinc ciutats europees ideals per escapar-se un cap de setmana.



1. Aarhus, Dinamarca

La segona ciutat més gran de Dinamarca és perfecta si vols visitar el país, i prefereixes no passar per la capital. La població universitària és altíssima, de manera que els pubs abunden i la vida nocturna és molt animada. A Aarhus conflueixen el disseny i l'art, i és que el conjunt residencial Iceberg i el museu ARoS són símbols de la ciutat i punts imprescindibles que no et pots perdre. A més pots passar-te per la seva Street Food Market o fer una passejada per la part antiga de la ciutat, Den Gamle By, un museu a l'aire lliure on aprendràs sobre la seva cultura.



2. Brighton, Anglaterra

A tan sols una hora en tren de Londres, Brighton sobresurt pel seu panorama artístic de carrer. El Brighton Pier, l'emblemàtic símbol de la ciutat, és el lloc idoni per prendre alguna cosa mentre descanses a les gandules, gaudeixes de les vistes o gastes lliures en l'impressionant espai de màquines de joc a l'interior de l'edifici. La visita a l'antic palau d'estiu de la família reial anglesa d'estil arquitectònic asiàtic, el Royal Pavilion, és imprescindible. I no oblidis passejar pels carrerons de The Lanes i visitar les seves petites botigues i cafeteries.



3. Bruges, Bélgica

Bruges és una ciutat congelada en el temps. D'estil medieval, és perfecta per visitar-la a través dels seus canals en vaixell, relaxar-se al parc de la reina Astrid o gaudir de les llums nocturnes passejant entre les cases de pedra. Des de Grote Markt, la plaça Major de Bruges, s'ofereixen "free tours" per conèixer la història del nucli antic. I no oblidis pujar els 366 graons de la torre Belfort, símbol de la ciutat.



4. Praga, República Txeca

Del rellotge astronòmic del segle XV al pont de Sant Carles, passant per la Casa Danzante, l'arquitectura de Praga és per admirar. Val la pena veure el famós Teatre Negre, mut, que es fa al Teatre d'Imatge de Llum Negra. A la vora del riu Moldava és motiu de visita Mala Strana, el barri vell de Praga amb les seves cases d'estil barroc, on a més hi ha l'Església de Sant Nicolau i, a poca distància, el mur de John Lennon.



5. Cracòvia, Polònia

Cracòvia és interessant per la seva història. La visita al camp de concentració i memorial d'Auschwitz, i la visita a les Mines de Sal poden ser experiències enriquidores. A la Plaça del Mercat podràs veure els carruatges disposats per recórrer l'antiga ciutat medieval. Al barri jueu "Kasimierz", la Sinagoga Vella, la més antiga de Polònia, és d'obligada visita. Els bars de llet són una bona opció si vols provar la gastronomia polonesa a un preu reduït.