Les renovables van a l´alça

L'any passat les fonts d'origen renovable van cobrir el 40,1% de la producció elèctrica peninsular, una xifra que representa un increment d'un 6,4% respecte a l'any 2017. Així ho ha avançat Red Eléctrica de España (REE) en l'esborrany d'informe que va presentar la setmana passada. Pel que fa al conjunt de la generació d'energia renovable, qui té més pes és l'energia eòlica, amb un 49% del total, arribant al 19% amb el «mix» elèctric, seguida de la hidràulica, que aconsegueix pujar al 34%. De fet, respecte al 2017 aquesta energia ha vist incrementada la seva producció un 85%. L'energia solar suposa un 11%, i tota la resta suma un 5%.

Així, la generació elèctrica sense emissions de CO2 va arribar l'any passat a una quota del 62,5% davant del 57% registrat el 2017, cosa que suposa un increment de 5 punts percentuals. L'ús d'aquestes energies es va traduir en 54,2 milions de tones, que suposen una baixada d'un 15% de les emissions de CO2, respecte als 63,8 milions del 2017. Aquest augment de pes de les renovables en la generació va provocar la caiguda dels cicles combinats i del carbó en el «mix» energètic, amb un descens d'un 22% i un 18% respectivament. L'energia nuclear, amb un 20,6% de la generació, es va mantenir com la primera font en el «mix» energètic, tot i que seguit de molt a prop de l'eòlica (19%).

En el cas de la potència instal·lada, les renovables representen un 46,7%, amb un increment del 0,8%. Destaca el cas de Canàries, on la potència eòlica instal·lada ha passat de 207 MW a 422 MW el 2018.

D'altra banda, la demanda d'energia elèctrica va arribar als 268.808 gigawatts (Gwh) l'any passat, amb un creixement del 0,4% i registrant el seu quart any consecutiu d'increments, després de la sortida de la crisi. Tot i així, segons el director de Regulació i Estudis per la Transició Energètica, Luis Villafruela, va subratllar que els nivells de demanda es troben per ara molt per sota del rècord històric del 2018.



Cap a l'autoconsum

