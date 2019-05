Els errors més freqüents que cometem en beure aigua

Ludwin Flores era un jove aficionat al futbol de 27 anys que l'1 de maig passat va disputar un partit amb el seu equip, Los Rangers, al seu barri de Lima. Acabat el partit, a casa, va agafar una ampolla d'aigua de la nevera i se la va beure. Poc després, va començar a sentir-se malament i a notar un fort dolor al pit. Poc després, va morir a causa d'un infart. La dona de Flores ha explicat que el seu marit va beure l'aigua molt freda, pràcticament gelada, com a ell li agradava. Tot i que es tracta d'un cas extrem, aquest és un dels errors més freqüents que cometem en beure aigua. I és que no és aconsellable beure aigua molt freda després de practicar esport.

Quan en el nostre organisme es produeix un contrast extrem de temperatures, es poden derivar reaccions adverses. Per exemple la hidrocució, o el que popularment anomenem tall de digestió. Tot i que aquesta reacció pot originar en casos molt excepcionals una parada cardiorespiratòria, això no és freqüent.

El problema més gran en aquests casos està relacionat amb els ofegaments, ja que els marejos i desmais que causa la hidrocució poden tenir greus conseqüències quan afecta persones que es troben dins de l'aigua.

En qualsevol cas, beure aigua extremadament freda no és l'únic error que cometem. Hi ha alguns errors comuns que cometem a l'ingerir aquest líquid, que per altra banda és fonamental per hidratar-nos i mantenir-nos sans.

Dos litres diaris

Un altre error freqüent està relacionat amb la quantitat d'aigua que ingerim diàriament. Tot i que els experts recomanen beure dos litres cada dia, no es pot considerar com una norma obligatòria. En aquest sentit, resulta més important adaptar la quantitat a les nostres condicions i circumstàncies. Lògicament, no necessita beure igual una persona gran sedentària que un esportista jove. Allò que importa és que el nostre organisme arribi a un nivell adequat d'hidratació. A més, també hem de tenir en compte la nostra alimentació, ja que hi ha molts productes que ens aporten una gran quantitat d'aigua, com les fruites o les verdures.

Tampoc és adequat pecar per excés i beure grans quantitats d'aigua. Un consum excessiu de líquid pot causar efectes no desitjats, com sobrecarregar el sistema urinari i augmentar el risc de problemes inflamatoris i infeccions.

Una pràctica que no resulta gens aconsellable és omplir constantment les ampolles de plàstic. I és que aquests envasos estan pensats per ser usats una única vegada. En cas contrari, creix el perill que hi hagi una contaminació per microorganismes. A més, si omplim les ampolles amb aigua de l'aixeta amb clor, aquest element químic pot acabar alterant les propietats del plàstic i afectar negativament la nostra salut.

Moltes persones se'n van a dormir amb un got d'aigua en la seva tauleta per beure-se'l durant la nit. De vegades, però, ens el bevem l'endemà, després de moltes hores. Hem de saber que no és tampoc aconsellable, ja que poden entrar partícules que continguin microorganismes. Per la mateixa raó, tampoc és recomanable deixar aigua a temperatura ambient en una ampolla amb el tap obert. És millor tancar l'envàs o deixar-la a la nevera, on el creixement de microorganismes nocius s'alenteix.

Afartaments d'aigua

D'altra banda, són molts els que en sentir-deshidratats -per exemple després de fer esport- opten per beure de cop una gran quantitat d'aigua. Aquesta pràctica tampoc ajuda a hidratar el nostre cos, més aviat al contrari. I és que si actuem així els nostres ronyons processaran més ràpid el líquid i el rebutjarem abans que pugui hidratar. En aquest sentit, és molt millor administrar la ingesta d'aigua en petites quantitats.

Altres errors freqüents estan relacionats amb certs falsos mites que existeixen sobre l'aigua. Per exemple, creure que l'aigua de l'aixeta és pitjor que l'aigua envasada. Hem de saber que això no és així. L'aigua de la xarxa pública passa controls summament estrictes que garanteixen al 100% la seva idoneïtat.