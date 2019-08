Per què no hauries d'esbandir mai els plats abans de posar-los al rentaplats?

Més de la meitat de les cases catalanes tenen un rentaplats a la seva cuina, un electrodomèstic pensat per estalviar-nos molt temps en una de les tasques més tedioses i repetitives de la llar.

No obstant això, no sempre sabem utilitzar-lo del tot bé i treure-li tot el suc. De vegades, seguim repetint hàbits que a dia d'avui no tenen sentit. Un dels més estesos és el de rentar els plats abans de ficar-los al rentaplats.

Tant l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) com a empreses especialitzades en el sector com Finish, recalquen que no cal dur a terme un pre-rentat manual abans de posar-los al rentaplats.

"Alguns de nosaltres, en realitzar aquesta acció, ens sentim més segurs. Creiem que no quedarà cap taca a la vaixella, però en realitat si esbaldim els plats abans de ficar-los dins resulta menys eficient pel que fa a l'estalvi d'aigua. Els rentaplats funcionen amb altes temperatures per assegurar-se que els plats estaran perfectament nets al final del cicle de rentat ", explica la pàgina web de Finish.

És a dir, realitzar aquest acte comporta dos problemes: el primer és que haurem gastat més aigua i energia de la necessària, cosa gens ecològica. El segon és que, si els plats ja estan gairebé nets, els enzims del sabó rendeixen menys. Així que rentar els plats abans de ficar-los al rentavaixelles també fa que no aprofitem al màxim el potencial d'aquests electrodomèstics.

Molts models vénen amb un sensor que avaluen quanta aigua necessiten per netejar els plats a l'inici del cicle, de manera que si els hem esbandit prèviament, pot ser que la lectura no es faci de forma correcta i no es rentin bé els plats.

Només cal treure les restes de menjar amb un tovalló abans d'engegar el rentaplats. Els electrodomèstics més recents actualment vénen totalment equipats per a netejar qualsevol tipus de brutícia. I, segons apunta Finish, els rentaplats no només estalvien energia i electricitat, també són molt millors en termes d'eficiència en l'ús de l'aigua per al medi ambient.