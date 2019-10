La moda que marca tendència a les comarques gironines

Des de la moda més actual fins a les peces més personalitzades, a Girona trobem una àmplia oferta que s'adequa a l'estil de cada persona. Innovació, disseny, caràcter, originalitat, qualitat, sostenibilitat i assessorament personalitzat és el que ofereixen aquestes botigues gironines que marquen tendència en moda.

YERSE

Situada al carrer Santa Clara, 59 de Girona, Yerse és una marca de moda catalana que vetlla pel benestar de la dona i del planeta oferint dissenys contemporanis elaborats amb matèries nobles com la llana, el cotó i el lli orgànics, teixits d'origen vegetal com el tencel i altres matèries reciclades i sostenibles. Yerse aposta per les fibres naturals des de 1964.

Fidel a la seva essència i origen, motivada per la tradició i inspirada en el futur, en aquesta botiga hi trobarem col·leccions de roba i complements per a dona del tot innovadores.

TIN ET MÓ

Ubicada al centre de Girona, al carrer Migdia, 15, Tin et Mó presenta les últimes tendències de l'estil boho-chic més atrevit. Al capdavant de la botiga, la Gemma i la Marta, dues apassionades de la moda i amb un estil únic i actual, escullen cada temporada les col·leccions pensant especialment en la dona més moderna i actual, a qui assessoren per trobar el seu outfit ideal.

GROOVY SHOP GALLERY

Al carrer de l'Argenteria, en ple Barri Vell de Girona, Groovy personalitza peces de roba que són úniques i donen caràcter a qui les vesteix. Amb més de 1.500 referències, a la Groovy Shop Gallery tenen el disseny que busques.

Personalitzen samarretes, dessuadores, vambes, bosses, etc., amb varietat de colors i talles, per a totes les edats i estils. Treballen amb cotó 100% i ofereixen una gran qualitat d'impressió.

INGRID MODA

Ingrid Moda és una botiga multi marca de roba per a dona situada a Torroella de Montgrí. Deixar-se aconsellar amb confiança per sentir-se còmode amb les peces i els complements que triem és sempre el motiu per anar a conèixer la seva botiga.

La desfilada que cada temporada organitzen a Torroella és una cita important per conèixer les noves propostes de la col·lecció. Per a aquesta ens proposen com a colors protagonistes el vermell -des dels més vius fins als més saturats com el vi-, les games de blaus combinats amb el camel, els pedres i els xocolates, els verds i finalment el beix, el gris gel i el cru. I els teixits que no falten en la seva col·lecció son els quadres de llana, els metal·litzats i la continuïtat de l'animal print.