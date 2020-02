On trobar els millors dolços a les comarques gironines

A les comarques gironines hi ha tradició de dolç i així ho demostren les pastisseries familiars que perduren en el temps. El seu secret: adaptar les seves fórmules als nous temps, tot mantenint l'originalitat i la tradició, i utilitzar productes de proximitat en l'elaboració de les seves postres, pastissos i altres plaers per al nostre paladar.

Pastisseria Trias

A Santa Coloma de Farners, a l'edifici històric on va néixer Trias Pastissers fa més de 100 anys, la quarta generació de pastissers de la mateixa família Trias continua avui oferint dolços d'origen, de fórmules ancestrals millorades, tot adequant-los als canvis de mercat.

Dins l'establiment, els aromes de massapà, crema, xocolata, s'apoderen de l'atmosfera, canviant segons l'hora del dia i la producció diària dels seus dolços i pastissos.

Buscant sempre la màxima proximitat, aquesta pastisseria centenària treballa amb proveïdors locals i ecològics i ofereix un tracte proper i fet a mida del client.

Pastisseria Gil

La Pastisseria Gil, fundada fa 34 anys a Llívia, ofereix servei de càtering, pastissos per a grans celebracions, així com servei de cafeteria per degustar tot tipus de dolços.

Des de sempre han elaborat creacions artesanes, introduint les últimes tendències del món pastisser però sense oblidar mai els productes més tradicionals de la terra. La família Gil va obrir el seu primer negoci pastisser el maig de 1986 amb les lliçons apreses de la pastissera del poble, que fou qui introduí la primera nissaga Gil a l'ofici. El fundador, Josep Maria Gil, juntament amb la seva dona, Maria Mateu, va iniciar aquest dolç projecte a la Cerdanya i avui compta amb tres establiments: aquest de Llívia, un a Alp i un altre a Puigcerdà.

D'entre la seva oferta tradicional en destaquen la coca de Llívia o les delícies de la Lampègia, una especialitat d'ametlla caramel·litzada amb taronja i xocolata. D'altra banda, l'impuls de les noves generacions s'ha plasmat en les seves creacions pròpies. Així, s'hi poden trobar delícies com el pastís individual de xocolata amb gerds i violeta i mascarpone; la mousse de mango amb festuc i flor de taronger; el croissant bicolor de gerds i xocolata i la trena de nous i xocolata, entre d'altres.

Pastisseria Noguera

La Fleca i Pastisseria Noguera és creació de la família Noguera Bosch, que elabora els seus productes de forma artesana de de 1981. Cuinen el pa amb farines de primera qualitat: farina de Girona, farina de Tramunta, farines ecològiques d'espelta, de kamut i de blat de moro.

En els pastissos i fulls, a part de les receptes tradicionals, han integrat el nou concepte de "Gourmandise Raonada", per respondre a les demandes dels clients més exigents, per als quals el plaer d'unes bons postres no està renyit amb el benestar i la salut. Aquests postres han estat pensats per reduir la quantitat de sucres i mantegues, sense renunciar al sabor. En la seva elaboració, utilitzen productes de proximitat: nous de Vilobí, avellanes de Brunyola i fruites de la comarca, així com llet fresca ecològica de la Granja Selvatana de Campllong.

En brioxeria ofereixen croissants de mantega a l'estil francès, melindros, bunyols i varietat de coques.

I tenen especialitats úniques: els Tosquigets, els Crics, els Silvans, els Vall·llemins i la coca de Brunyola.

Ela trobaràs a Girona, Sant Gregori, Riudellots de la Selva, Vilobí d'Onyar i Maçanet de la Selva.