L'exercici per perdre pes a partir dels 40 anys de forma fàcil i sense sortir de casa

Per perdre pes no has d'estar tot el dia entrenant al gimnàs. No és necessari que et passis hores i hores entrenant. Només cal que facis l'exercici adequat per al teu metabolisme i forma física. No pots pretendre córrer una marató en un dia. Per aconseguir anar a poc a poc el millor és que et deixis aconsellar per dues classes de professionals que poden fer molt per tu. El primer amb el qual has de comptar és un nutricionista. Ell sap què has de menjar i en quines quantitats. Així com a norma general ja et diem que el millor és que consumeixis productes naturals (res d'ultraprocessats) i que potenciïs la fruita i la verdura per davant dels productes amb més greixos o més dolços. Però també és important l'exercici. I en aquesta línia t'aconsellem que parlis amb una segona classe de professionals: el monitor de gimnàstica.

Si t'has proposat complir aquest any amb l'operació biquini i vols començar, per exemple, a córrer, has de tenir una cosa clara: no podràs fer 10 quilòmetres sense haver entrenat abans. Per això has de començar a poc a poc. Però compte, tot l'exercici ha d'anar adaptat a l'edat.

Si tens més de 35 anys, has de començar a cuidar-te d'una altra manera. Els nutricionistes i els monitors esportius asseguren que és important deixar de fer tant exercici aeròbic i fer una mica més de força. Els músculs a partir d'aquesta edat (però sobretot una vegada superats els 40 anys), comencen a perdre força i és important que els segueixis exercitant. Com? és senzill. Amb exercicis com aquest i que s'ha posat de moda a internet i entre els famosos: els esquats.

Es tracta d'un entrenament que pots fer a casa. Això sí, vigila que estiguis recolzant bé els peus i que la postura sigui el més correcte possible per evitar fer-te lesions d'esquena. És important que sempre ho facis tal com indiquen els monitors i els experts en Educació Física, ja que així podràs arribar a bon destí. Un exercici mal fet no només no aconseguirà l'efecte esperat, sinó que el que provocarà, a més de no aprimar-te, són lesions que et poden deixar aturat durant un període de temps important.