Amb un caràcter i una manera d'afrontar la seva vida i el seu treball molt similars, Mila Ximénez i Kiko Matamoros van protagonitzar alguns dels enfrontaments més amargs que es recorden al plató de 'Sálvame'. Temperamentals, viscerals i massa sincers en ocasions, els col·laboradors es van estimar tant com es van odiar, de manera que la mort de la sevillana ha afectat profundament al seu company.

I és que, tot i que la seva relació s'havia 'refredat' en els últims temps, inoblidables són els grandíssims moments que ens va regalar durant anys l''Eix del Mal', un polèmic trio - tan divertit com digne de ser temut - que completava Kiko Hernández.

Per això, quan es va assabentar de la mort de la seva amiga i companya, Matamoros publicava un preciós comiat en el seu compte d'Instagram. "Adéu Mila. Gràcies pel teu afecte, la teva complicitat i per tants somriures robats. Et trobaré tant a faltar com et trobava en els nostres pitjors moments; encara que una mirada ens fos suficient per saber quant ens estimavem", publicava el col·laborador amb una imatge del famós 'Eix del mal' en els seus millors temps.

No obstant això, Kiko no acudia a la vetlla de la Mila, convertint-se en una de les absències més sonades al tanatori de la M-30. El motiu? Matamoros es sotmetia dimarts passat, tot just 24 hores abans de la mort de la seva companya, a una nova intervenció estètica a la seva clínica de confiança. Una marcació abdominal per presumir de cos aquest estiu per la que ha de fer repòs, el que li ha impedit estar a l'últim adéu a la inoblidable col·laboradora.

Tot i no estar "físicament ', Matamoros ha estat' present 'd'alguna manera ja que, al costat de Kiko Hernández, va enviar una corona de flors a la capella ardent en la cinta podem llegir, com no podia ser d'altra manera," L'Eix del Mal no t'oblida. Sempre junts ".