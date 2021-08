Es tracta d'una de les begudes més consumides durant els mesos d'estiu i la reina absoluta de moltes terrasses: parlem sens dubte de la cervesa. Plena de propietats, són cada vegada més els estudis que relacionen el seu consum sempre moderat amb beneficis i efectes positius per a la salut i el nostre organisme. També cada cop hi ha més productors que elaboren cerveses de proximitat amb processos absolutament artesanals que fa que siguin molt valorades pels paladars més selectes. Actualment el mercat ofereix una llarga llista de varietats introduint fins i tot nous gustos i aromes molt apreciats pels amants d'una beguda que es calcula que a l'Estat espanyol té un consum de 52 litres per cada habitant a l'any.

Rufa Cervesera, feta a l’Empordà

La Rufa Cervesera de l'Empordà, que va néixer el 2012 i actualment és l'única cervesera que elabora a l'Alt Empordà, està situada al centre de Figueres, on hi havia hagut la impremta familiar Gràfiques Canigó, un espai industrial reconvertit en obrador al mig de la ciutat. Actualment ofereix una gran varietat de cerveses totes elles elaborades amb llúpols ecològics i de proximitat i a part proposen la possibilitat de realitzar visites on s’ensenyen les instal·lacions, s’expliquen els processos d’elaboració i es tasten les seves cerveses. Per més informació, venda directa a domicili o per concertar visites només cal entrar a la seva web rufacervesera.cat

